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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 28 апреля 2021
Галатасарай
28.04.2021, среда, 20:30
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
87'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Коньяспор
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
87'
83'
Замена
V. Findikli
️️️️
Б. Ярдымджи
Замена
Р. Фалькао
️️️️
К. Актюркоглу
76'
73'
Желтая карточка
Б. Ярдымджи
72'
Замена
З. Битики
️️️️
Л. Шенгелия
72'
Замена
М. Чагыран
️️️️
I. DiomandÃ©
Замена
М. Линнес
️️️️
Ш. Озбайраклы
67'
54'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
A. Kravets
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Мохамед
46'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Этебо
46'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Э. Килинк
46'
20'
Желтая карточка
A. Kravets
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
70
Джесс Секидика
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-2-1-3
16
Муслера
23
Маркао
2
Озбайраклы
18
Байрам
4
Донк
5
Этебо
83
Фернандеш
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
11
Килинк
42
Мохамед
4-3-1-2
23
Сехич
26
Ярдымджи
6
Джалик
12
Гильерме
4
Демирбаг
82
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
11
Рахманович
0
70
Секидика
2
Озбайраклы
25
Линнес
25
Линнес
2
Озбайраклы
5
Этебо
14
Антальялы
14
Антальялы
5
Этебо
11
Килинк
8
Акбаба
8
Акбаба
11
Килинк
42
Мохамед
8
Бабел
8
Бабел
42
Мохамед
7
Актюркоглу
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Актюркоглу
27
Шенгелия
11
Битики
11
Битики
27
Шенгелия
82
6
Чагыран
6
Чагыран
82
26
Ярдымджи
2
2
26
Ярдымджи
0
17
Цикалеши
17
Цикалеши
0
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Остались в запасе
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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