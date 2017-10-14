Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Галатасарай
Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 14 октября 2017
Коньяспор
14.10.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
54'
Б. Гомис
77'
Б. Гомис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Галатасарай
Желтая карточка
А. Туран
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Гомис
Желтая карточка
Й. Йонссон
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
24'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Киринтили
42
Саинер
4
Туран
89
Скубич
16
Йонссон
27
Милошевич
5
Филипович
53
Арас
10
Бурабиа
7
Фофана
45
Эзе
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Мариано
64
Денайе
14
Латовлевич
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
16
Седрик Каррассо
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Галатасарай
«Галатасарай» следил за Батраковым с 2023 года
09:43
3
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
2
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
WhoScored поставил оценку Батракову за матч с «Коньяспором» – россиянин сделал 1+1
30 октября
1
«Галатасарай» следил за Батраковым с 2023 года
09:43
3
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
2
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+