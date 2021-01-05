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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Галатасарай
Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 05 января 2021
Коньяспор
05.01.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
4 : 3
Завершен
Галатасарай
41'
Э. Дачи
46'
Э. Дачи
82'
U. Demirok (П)
90+2'
A. Kravets
45+2'
М. Дианье
77'
М. Дианье (П)
90+5'
О. Джаглаян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Галатасарай
90'
+7
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Р. Донк
90'
+7
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
М. Линнес
90'
+5
ГОЛ! 4:3!
О. Джаглаян
ГОЛ! 4:2!
A. Kravets
Пас отдал
Л. Шенгелия
90'
+2
Замена
М. Чагыран
️️️️
Э. Дачи
87'
86'
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Люиндама
ГОЛ с пенальти! 3:2!
U. Demirok
82'
Желтая карточка
А. Бартакжи
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Дианье
76'
Пенальти не реализован!
М. Дианье
Замена
U. Demirok
️️️️
М. Евтович
73'
68'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
М. Сараччи
68'
Замена
Э. Байрам
️️️️
О. Байрам
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
Д. Милошевич
58'
Замена
A. Kravets
️️️️
С. Цикалеши
58'
ГОЛ! 2:1!
Э. Дачи
Пас отдал
Гильерме
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
Пас отдал
О. Джаглаян
45'
Желтая карточка
Р. Донк
ГОЛ! 1:0!
Э. Дачи
Пас отдал
Н. Скубич
41'
39'
Желтая карточка
О. Байрам
Желтая карточка
М. Евтович
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
89
Скубич
12
Гильерме
6
27
Шенгелия
27
Милошевич
8
Евтович
22
Дачи
17
Цикалеши
3-2-3-2
1
Кочук
27
Люиндама
18
Байрам
4
Донк
25
Линнес
4
Сараччи
20
Бельханда
8
Акбаба
14
Антальялы
17
Джаглаян
45
Дианье
22
Дачи
6
Чагыран
6
Чагыран
22
Дачи
8
Евтович
15
15
8
Евтович
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
17
Цикалеши
0
0
17
Цикалеши
4
Донк
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
4
Донк
4
Сараччи
33
Ташдемир
33
Ташдемир
4
Сараччи
25
Линнес
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
25
Линнес
18
Байрам
23
Байрам
23
Байрам
18
Байрам
27
Люиндама
8
Бабел
8
Бабел
27
Люиндама
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
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