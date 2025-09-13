Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

13 сентября 2025 9:48
Лилль - Тулуза
14 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Лилль победит
Сделать ставку

14 сентября на «Пьер Моруа» состоится матч 4 тура Лиги 1, в котором «Лилль» примет «Тулузу». Хозяева впечатляюще начали сезон и входят в лидирующую группу, а гости демонстрируют атакующую игру, но при этом остаются уязвимыми в обороне. Матч обещает получиться результативным.

«Лилль»

Клуб с севера Франции начал чемпионат мощно: 7 очков после трeх туров и третье место в таблице. В прошлом туре «Лилль» разгромил «Лорьян» со счeтом 7:1, подтвердив высокий уровень атаки. Команда не проигрывает четыре матча подряд и показывает лучшую разницу мячей в чемпионате (+7). За последние пять встреч «Лилль» забил 15 голов, пропустив всего пять. Хаукон Харальдссон с тремя мячами лидирует в атаке, но стоит отметить и командное взаимодействие: голы распределены между несколькими игроками, что делает игру менее предсказуемой для соперников.

«Тулуза»

Гости идут восьмыми с шестью очками после трeх туров. В последнем матче они уступили ПСЖ 3:6, показав, что в атаке способны создавать моменты, но в обороне действуют крайне нестабильно. Команда забивает в шести матчах подряд, а за последние пять игр оформила восемь мячей. При этом оборона – слабое место: девять пропущенных за этот же отрезок. Лучший бомбардир Чарли Крессуэлл уже отметился двумя голами, но его результативность не компенсирует уязвимости в защите.

Факты о командах

«Лилль»

  • 7 очков после 3 туров, 3-е место
  • Победы в 3 последних домашних матчах
  • 11 голов за 3 тура Лиги 1
  • В среднем: 3.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Тулуза»

  • 6 очков после 3 туров, 8-е место
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 8 голов за последние 5 игр
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
50% (17)
29% (10)
21% (7)
49
Забитых мячей
33
1.44
В среднем за матч
0.97
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
1 : 2
12.04.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2 : 1
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
3 : 1
25.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
1 : 1
12.11.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
0 : 2
18.03.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
2 : 1
17.09.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3 : 0
22.02.2020
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2 : 1
19.10.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
0 : 0
21.04.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1 : 2
22.12.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
2 : 3
06.05.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 0
02.12.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
05.03.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 2
20.09.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
1 : 0
19.03.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 1
19.12.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
3 : 2
09.05.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.12.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
1 : 2
05.04.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
1 : 0
24.11.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
4 : 2
04.05.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 0
11.12.2012
Тулуза
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Лилль
1 : 0
30.10.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
2 : 1
01.04.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 0
18.11.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 0
13.02.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1 : 1
26.09.2010
Лилль
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0 : 2
05.05.2010
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 1
23.08.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
13.05.2009
Лилль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Тулуза
1 : 1
17.03.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 1
06.12.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3 : 2
26.04.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
1 : 0
08.12.2007
Лилль
Показать все

Прогноз на матч «Лилль» – «Тулуза»

Игра в Лилле должна пройти в атакующем ключе. Хозяева находятся в отличной форме, обладают мощной линией нападения и уверенно действуют дома. «Тулуза» тоже регулярно забивает, но слишком часто допускает ошибки в защите. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, но преимущество по качеству игры и стабильности остаeтся за «Лиллем». Наиболее логичный исход – победа хозяев при результативном матче.

Рекомендации

  • Лилль победит – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

1.75
Лилль победит
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Тулуза Лилль
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 