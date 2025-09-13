14 сентября на «Пьер Моруа» состоится матч 4 тура Лиги 1, в котором «Лилль» примет «Тулузу». Хозяева впечатляюще начали сезон и входят в лидирующую группу, а гости демонстрируют атакующую игру, но при этом остаются уязвимыми в обороне. Матч обещает получиться результативным.

«Лилль»

Клуб с севера Франции начал чемпионат мощно: 7 очков после трeх туров и третье место в таблице. В прошлом туре «Лилль» разгромил «Лорьян» со счeтом 7:1, подтвердив высокий уровень атаки. Команда не проигрывает четыре матча подряд и показывает лучшую разницу мячей в чемпионате (+7). За последние пять встреч «Лилль» забил 15 голов, пропустив всего пять. Хаукон Харальдссон с тремя мячами лидирует в атаке, но стоит отметить и командное взаимодействие: голы распределены между несколькими игроками, что делает игру менее предсказуемой для соперников.

«Тулуза»

Гости идут восьмыми с шестью очками после трeх туров. В последнем матче они уступили ПСЖ 3:6, показав, что в атаке способны создавать моменты, но в обороне действуют крайне нестабильно. Команда забивает в шести матчах подряд, а за последние пять игр оформила восемь мячей. При этом оборона – слабое место: девять пропущенных за этот же отрезок. Лучший бомбардир Чарли Крессуэлл уже отметился двумя голами, но его результативность не компенсирует уязвимости в защите.

Факты о командах

«Лилль»

7 очков после 3 туров, 3-е место

Победы в 3 последних домашних матчах

11 голов за 3 тура Лиги 1

В среднем: 3.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Тулуза»

6 очков после 3 туров, 8-е место

Забивает в 6 матчах подряд

8 голов за последние 5 игр

В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Лилль» – «Тулуза»

Игра в Лилле должна пройти в атакующем ключе. Хозяева находятся в отличной форме, обладают мощной линией нападения и уверенно действуют дома. «Тулуза» тоже регулярно забивает, но слишком часто допускает ошибки в защите. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, но преимущество по качеству игры и стабильности остаeтся за «Лиллем». Наиболее логичный исход – победа хозяев при результативном матче.

