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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 23 августа 2009
Лилль
23.08.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
43'
Р. Виттек
74'
Ш. М'Бенге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Тулуза
Замена
О. Шеджу
️️️️
Й. Кабай
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Обраньяк
Желтая карточка
Ф. Мансаре
Замена
К. Пентекот
️️️️
Д. Браатен
ГОЛ! 1:1!
Ш. М'Бенге
Пас отдал
Д. Браатен
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Р. Виттек
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 1:0!
Р. Виттек
Желтая карточка
А. Жиньяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ЛП
10
Эден Азар
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Людовик Обраньяк
АП
15
Флоран Бальмон
ПП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
3
Даниэль Конгре
ЛЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
(К)
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Тулуза
15
Паулу Сезар
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
4-4-1-1
16
Бутель
19
Эмерсон
23
Рами
5
Плестан
18
Берья
24
Мавуба
10
Азар
29
Кабай
15
Бальмон
7
Обраньяк
33
Виттек
4-1-3-1-1
16
Блондель
23
Эбондо
12
М'Бенге
4
Четто
3
Конгре
6
Капу
17
Сиссоко
17
Дидо
55
Машаду
22
Браатен
10
Жиньяк
29
Кабай
27
Шеджу
27
Шеджу
29
Кабай
7
Обраньяк
27
Жервиньо
27
Жервиньо
7
Обраньяк
33
Виттек
9
Де Мело
9
Де Мело
33
Виттек
55
Машаду
7
Мансаре
7
Мансаре
55
Машаду
22
Браатен
9
Пентекот
9
Пентекот
22
Браатен
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
90
Александр Окиджа
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
15
Паулу Сезар
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
15
Паулу Сезар
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Лилль - Тулуза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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