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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лилль
Тулуза - Лилль: обзор матча 18 марта 2023
Тулуза
18.03.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
86'
Александро
90+11'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Лилль
90'
+11
ГОЛ! 0:2!
М. Байо
90'
+6
Замена
С. Раме
️️️️
Т. Веа
Желтая карточка
В. Сьерро
90'
+1
89'
Замена
Л. Йоро
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Д. Генро
️️️️
С. Спирингс
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
Александро
Пас отдал
Э. Жегрова
Желтая карточка
Р. Николайсен
85'
80'
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
79'
Замена
М. Байо
️️️️
Р. Кабелла
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
78'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Шаиби
78'
70'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Унас
Замена
Р. Ратао
️️️️
Б. Дежегере
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюпе
17
Суасо
24
Руо
2
Николайсен
12
Каманци
8
Шаиби
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
6
Спирингс
7
Абухляль
27
Даллинга
3-2-3-2
30
Шевалье
6
Фонте
4
Александро
3
Гудмундссон
20
Гомеш
7
Гомес
96
Унас
5
Кабелла
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
8
Шаиби
4
Сьерро
4
Сьерро
8
Шаиби
6
Спирингс
10
Генро
10
Генро
6
Спирингс
19
Дежегере
9
Ратао
9
Ратао
19
Дежегере
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
15
Дэвид
15
Йоро
15
Йоро
15
Дэвид
22
Веа
38
Раме
38
Раме
22
Веа
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
96
Унас
11
Жегрова
11
Жегрова
96
Унас
5
Кабелла
18
Байо
18
Байо
5
Кабелла
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Тулуза - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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