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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 19 марта 2016
Лилль
19.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
17'
М. Амалфитано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Тулуза
Желтая карточка
С. Буфал
90'
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Оббади
83'
73'
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Я. Бодигер
Замена
Э. Ботик
️️️️
М. Амалфитано
72'
68'
Желтая карточка
С. Яго
65'
Замена
А. Пешич
️️️️
Э. Дидо
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Ф. Бальмон
65'
58'
Желтая карточка
Т. Думбия
55'
Замена
А. Регаттен
️️️️
Сомалья
54'
Желтая карточка
И. Диоп
Желтая карточка
Р. Сивелли
44'
Желтая карточка
Эдер
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Эньяма
2
Сивелли
5
Сумаоро
25
Баша
19
Сидибе
10
Амаду
31
Амалфитано
15
Бальмон
17
Буфал
24
Эдер
4-4-2
40
Лафон
6
Диоп
32
Тиссеран
20
Яго
29
Мубандже
17
Дидо
3
Думбия
14
Бодигер
7
Сомалья
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
15
Бальмон
24
Мавуба
24
Мавуба
15
Бальмон
21
Оббади
8
Бензия
8
Бензия
21
Оббади
31
Амалфитано
11
Ботик
11
Ботик
31
Амалфитано
7
Сомалья
17
Регаттен
17
Регаттен
7
Сомалья
14
Бодигер
14
Сирье
14
Сирье
14
Бодигер
17
Дидо
8
Пешич
8
Пешич
17
Дидо
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Лилль - Тулуза
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Пьер Моруа
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