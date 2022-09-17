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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 17 сентября 2022
Лилль
17.09.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
5'
Д. Дэвид
53'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Тулуза
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
86'
82'
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Деслер
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
А. Унас
78'
76'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
76'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
И. Силла
Желтая карточка
Б. Диаките
74'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Гомес
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Унас
Пас отдал
Б. Андре
53'
Желтая карточка
Ж. Фонте
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
6
Фонте
18
Диаките
21
Андре
7
Гомес
20
Гомеш
19
Бамба
96
Унас
15
Дэвид
3-2-3-1-1
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
24
Диарра
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
7
Абухляль
27
Даллинга
7
Гомес
8
Мартен
8
Мартен
7
Гомес
96
Унас
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
96
Унас
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
3
Деслер
4
Кебен
4
Кебен
3
Деслер
4
Силла
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
4
Силла
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лилль - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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