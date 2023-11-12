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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 12 ноября 2023
Лилль
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
30'
Л. Йоро
65'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Тулуза
90'
+6
Желтая карточка
И. Сиссоко
90'
+1
Желтая карточка
Р. Николайсен
82'
Желтая карточка
Т. Даллинга
77'
Замена
В. Каманци
️️️️
А. Доннум
77'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
С. Гелаберт
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Гомес
76'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Кавалейру
76'
65'
ГОЛ! 1:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
В. Сьерро
Желтая карточка
Александро
64'
63'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
К. Кассерес
61'
Желтая карточка
С. Спирингс
Замена
С. Умтити
️️️️
Л. Йоро
49'
Желтая карточка
Д. Дэвид
47'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Йоро
Пас отдал
Э. Жегрова
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
34
Ноа Ламади
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
4
Александро
22
Сантуш
6
Бенталеб
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
15
Дэвид
4-3-2-1
16
Ресте
3
Деслер
2
Кошта
2
Николайсен
24
Диарра
4
Сьерро
6
Спирингс
23
Кассерес
15
Доннум
10
Гелаберт
27
Даллинга
15
Йоро
14
Умтити
14
Умтити
15
Йоро
7
Гомес
5
Кабелла
5
Кабелла
7
Гомес
8
Иван Кавалейру
96
Унас
96
Унас
8
Иван Кавалейру
15
Доннум
12
Каманци
12
Каманци
15
Доннум
23
Кассерес
22
Сиссоко
22
Сиссоко
23
Кассерес
10
Гелаберт
14
Беграуи
14
Беграуи
10
Гелаберт
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лилль - Тулуза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Пьер Моруа
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