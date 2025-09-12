13 сентября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится встреча 4-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Челси». Обе команды показывают зрелищный футбол, стабильно забивают и выдают результативные отрезки, однако находятся на разных полюсах таблицы. «Челси» начал сезон мощно и претендует на лидерство, а «Брентфорд» пока не может найти стабильности в результатах.

«Брентфорд»

Команда стартовала с переменных успехов: одна победа в трeх турах Премьер-лиги и поражение от «Сандерленда» (1:2) в последнем туре. Тем не менее, атакующая линия у «Брентфорда» работает стабильно – команда забивает в 14 матчах подряд, включая все три встречи текущего чемпионата. Главным оружием стал Игор Тиаго, оформивший 3 гола в 4 играх. При этом оборона остаeтся слабым звеном: в пяти последних матчах команда пропустила 7 голов. В среднем «Брентфорд» забивает и пропускает по 1.40 мяча за матч, что делает его одной из самых «обе забьют»-ориентированных команд лиги.

«Челси»

Лондонский клуб на старте сезона выглядит уверенно: 7 очков после трeх туров и лучшая разница мячей в Премьер-лиге. Победа над «Фулхэмом» (2:0) позволила укрепиться в группе лидеров. Команда показывает зрелый футбол: мощная атака (13 голов за 5 игр) и надeжная оборона (всего 2 пропущенных мяча). Жоао Педро забил уже 5 голов за 6 матчей, и сейчас является ключевым элементом нападения. «Челси» сохраняет серию из 10 матчей без поражений, и в последних пяти играх в среднем забивает 2.60 гола за игру, пропуская лишь 0.40.

Факты о командах

«Брентфорд»

3 очка после 3 туров, 15-е место

Забивает в 14 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

5 из 7 последних домашних матчей без поражений

Игор Тиаго: 3 гола в 4 матчах

«Челси»

7 очков после 3 туров, 2-е место

Не проигрывает 10 матчей подряд

В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в турнире (+6)

Жоао Педро: 5 голов в 6 матчах

Прогноз на матч

Команды стабильно забивают и создают моменты. «Брентфорд» опасен дома, а «Челси» демонстрирует сбалансированность и высокую результативность. С учетом средней результативности обеих сторон и уязвимостей в обороне хозяев, стоит ждать голов с обеих сторон. При этом класс и форма «Челси» дают основания ожидать их победу в результативной игре.

Рекомендованные ставки