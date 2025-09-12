Введите ваш ник на сайте
«Брентфорд» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

12 сентября 2025 9:39
Брентфорд - Челси
13 сент. 2025, суббота 22:00 | Англия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Оба забьют
Сделать ставку

13 сентября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится встреча 4-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Челси». Обе команды показывают зрелищный футбол, стабильно забивают и выдают результативные отрезки, однако находятся на разных полюсах таблицы. «Челси» начал сезон мощно и претендует на лидерство, а «Брентфорд» пока не может найти стабильности в результатах.

«Брентфорд»

Команда стартовала с переменных успехов: одна победа в трeх турах Премьер-лиги и поражение от «Сандерленда» (1:2) в последнем туре. Тем не менее, атакующая линия у «Брентфорда» работает стабильно – команда забивает в 14 матчах подряд, включая все три встречи текущего чемпионата. Главным оружием стал Игор Тиаго, оформивший 3 гола в 4 играх. При этом оборона остаeтся слабым звеном: в пяти последних матчах команда пропустила 7 голов. В среднем «Брентфорд» забивает и пропускает по 1.40 мяча за матч, что делает его одной из самых «обе забьют»-ориентированных команд лиги.

«Челси»

Лондонский клуб на старте сезона выглядит уверенно: 7 очков после трeх туров и лучшая разница мячей в Премьер-лиге. Победа над «Фулхэмом» (2:0) позволила укрепиться в группе лидеров. Команда показывает зрелый футбол: мощная атака (13 голов за 5 игр) и надeжная оборона (всего 2 пропущенных мяча). Жоао Педро забил уже 5 голов за 6 матчей, и сейчас является ключевым элементом нападения. «Челси» сохраняет серию из 10 матчей без поражений, и в последних пяти играх в среднем забивает 2.60 гола за игру, пропуская лишь 0.40.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • 3 очка после 3 туров, 15-е место
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 5 из 7 последних домашних матчей без поражений
  • Игор Тиаго: 3 гола в 4 матчах

«Челси»

  • 7 очков после 3 туров, 2-е место
  • Не проигрывает 10 матчей подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в турнире (+6)
  • Жоао Педро: 5 голов в 6 матчах

Личные встречи
25% (3)
33% (4)
42% (5)
13
Забитых мячей
18
1.08
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брентфорд
0 : 0
06.04.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
2 : 1
15.12.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брентфорд
2 : 2
02.03.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
0 : 2
28.10.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
0 : 2
26.04.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брентфорд
0 : 0
19.10.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Челси
1 : 4
02.04.2022
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Брентфорд
0 : 2
22.12.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брентфорд
0 : 1
16.10.2021
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
4 : 0
28.01.2017
Брентфорд
Англия. Кубок, 4 раунд
Челси
4 : 0
17.02.2013
Брентфорд
Англия. Кубок, 4 раунд
Брентфорд
2 : 2
27.01.2013
Челси
Показать все

Прогноз на матч

Команды стабильно забивают и создают моменты. «Брентфорд» опасен дома, а «Челси» демонстрирует сбалансированность и высокую результативность. С учетом средней результативности обеих сторон и уязвимостей в обороне хозяев, стоит ждать голов с обеих сторон. При этом класс и форма «Челси» дают основания ожидать их победу в результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Оба забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Челси» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.45

1.85
Оба забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Челси Брентфорд
Рекомендуем
18+
