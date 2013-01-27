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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Челси
Брентфорд - Челси: обзор матча 27 января 2013
Брентфорд
27.01.2013, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 2
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брентфорд - Челси
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0
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