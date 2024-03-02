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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Челси
Брентфорд - Челси: обзор матча 02 марта 2024
Брентфорд
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Челси
50'
М. Расмуссен
69'
Й. Висса
35'
Н. Джексон
83'
А. Дисаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Челси
Желтая карточка
Занка
90'
+1
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
87'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
87'
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Дисаси
Пас отдал
К. Палмер
79'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Колуилл
Замена
М. Йенсен
️️️️
Ф. Ониика
77'
Желтая карточка
Ф. Ониика
73'
71'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Э. Фернандес
ГОЛ! 2:1!
Й. Висса
Пас отдал
Ф. Ониика
69'
Желтая карточка
В. Янельт
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Расмуссен
50'
38'
Желтая карточка
К. Галлахер
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
Пас отдал
М. Густо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
(К)
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
3-3-2-1-1
1
Флеккен
25
Занка
20
Айер
22
Коллинс
3
Регилон
27
Янельт
2
Расмуссен
16
Ониика
23
Нергор
9
Висса
17
Тони
3-4-1-2
1
Петрович
5
Дисаси
6
Колуилл
27
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
33
Чилвел
8
Галлахер
10
Палмер
11
Джексон
16
Ониика
8
Йенсен
8
Йенсен
16
Ониика
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
6
Колуилл
19
Стерлинг
19
Стерлинг
6
Колуилл
17
Фернандес
27
Мудрик
27
Мудрик
17
Фернандес
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брентфорд - Челси
3
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
9
Офсайды
1
4
Количество передач
288
638
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.9
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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