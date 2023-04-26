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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брентфорд
Челси - Брентфорд: обзор матча 26 апреля 2023
Челси
26.04.2023, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
37'
С. Аспиликуэта (АГ)
78'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брентфорд
90'
+1
Замена
А. Хики
️️️️
Р. Генри
83'
Замена
К. Шаде
️️️️
А. Тони
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Э. Фернандес
79'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Стерлинг
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
Ш. Баптист
Желтая карточка
У. Фофана
73'
73'
Желтая карточка
Р. Генри
62'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
62'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ф. Ониика
62'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Й. Висса
46'
Желтая карточка
М. Йенсен
Замена
П. Обамеянг
️️️️
С. Аспиликуэта
46'
Замена
М. Мудрик
️️️️
К. Галлахер
46'
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
3-4-2-1
13
Кепа
3
Фофана
27
Чалоба
3
Силва
33
Чилвел
17
Фернандес
91
Канте
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
8
Галлахер
19
Стерлинг
3-3-2-1-1
1
Райя
25
Занка
2
Пайннок
15
Ми
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
8
Йенсен
16
Ониика
9
Висса
17
Тони
8
Галлахер
27
Мудрик
27
Мудрик
8
Галлахер
19
Стерлинг
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Стерлинг
3
Аспиликуэта
7
Обамеянг
7
Обамеянг
3
Аспиликуэта
17
Фернандес
79
Феликс
79
Феликс
17
Фернандес
3
Генри
2
Хики
2
Хики
3
Генри
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
16
Ониика
24
Дамсгор
24
Дамсгор
16
Ониика
17
Тони
7
Шаде
7
Шаде
17
Тони
9
Висса
19
Мбемо
19
Мбемо
9
Висса
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Челси - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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