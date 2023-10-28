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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брентфорд
Челси - Брентфорд: обзор матча 28 октября 2023
Челси
28.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
58'
Э. Пайннок
90+6'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брентфорд
90'
+7
Желтая карточка
К. Нергор
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
Н. Мопе
90'
+5
Желтая карточка
С. Годдос
85'
Желтая карточка
Ф. Ониика
84'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Хики
Замена
Л. Угочукву
️️️️
М. Кайседо
81'
Желтая карточка
М. Кайседо
78'
76'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
76'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
Замена
Я. Матсен
️️️️
Н. Мадуэке
67'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
А. Дисаси
67'
64'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
58'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
Б. Мбемо
56'
Желтая карточка
Н. Мопе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
19
Эдди Бич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-1-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
5
Дисаси
3
Силва
25
Кайседо
8
Галлахер
19
Стерлинг
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-3-2-2
1
Флеккен
2
Пайннок
22
Коллинс
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
2
Хики
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
20
Мадуэке
22
Матсен
22
Матсен
20
Мадуэке
5
Дисаси
24
Джеймс
24
Джеймс
5
Дисаси
25
Кайседо
18
Угочукву
18
Угочукву
25
Кайседо
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
2
Хики
7
Годдос
7
Годдос
2
Хики
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
1
Джордже Петрович
ВР
19
Эдди Бич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
6
Алекс Матос
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
19
Эдди Бич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
6
Алекс Матос
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Челси - Брентфорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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