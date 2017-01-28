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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Брентфорд
Челси - Брентфорд: обзор матча 28 января 2017
Челси
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Брентфорд
14'
Виллиан
21'
Педро
69'
Б. Иванович
81'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Брентфорд
Желтая карточка
Н. Чалоба
89'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Батшуайи
81'
78'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. МакИкран
Замена
Д. Коста
️️️️
Педро
76'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
С. Аспиликуэта
71'
ГОЛ! 3:0!
Б. Иванович
69'
65'
Замена
Хота
️️️️
Л. Вибе
64'
Замена
С. Хоган
️️️️
Р. Сойерс
Замена
Б. Иванович
️️️️
Виллиан
64'
55'
Желтая карточка
М. Колен
ГОЛ! 2:0!
Педро
21'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Натан Аке
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЛП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
16
Джошуа МакИкран
АП
2
Максим Колен
ПП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Челси
82
Эдуарду
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
36
Джош Кларк
ЦП
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Бегович
26
Терри
4
Зума
3
Аспиликуэта
15
Чалоба
15
Аке
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
44
Батшуайи
3-5-2
25
Бентли
6
Дин
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
14
Сойерс
23
Йеннарис
26
Вибе
5
Барбе
16
МакИкран
18
Вудс
3
Аспиликуэта
29
Кенеди
29
Кенеди
3
Аспиликуэта
10
Виллиан
20
Иванович
20
Иванович
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
19
Коста
9
Педро
26
Вибе
24
Хота
24
Хота
26
Вибе
16
МакИкран
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
16
МакИкран
14
Сойерс
25
Хоган
25
Хоган
14
Сойерс
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
82
Эдуарду
ВР
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
36
Джош Кларк
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
36
Джош Кларк
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Челси - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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