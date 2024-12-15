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АПЛ 2026/2027
Челси - Брентфорд
Челси - Брентфорд: обзор матча 15 декабря 2024
Челси
15.12.2024, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
43'
М. Кукурелья
80'
Н. Джексон
90'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брентфорд
Желтая карточка
М. Кукурелья
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
К. Шаде
90'
+7
Желтая карточка
В. Янельт
Желтая карточка
М. Кукурелья
90'
+5
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
К. Шаде
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
83'
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
Пас отдал
Э. Фернандес
80'
76'
Замена
К. Айер
️️️️
М. Расмуссен
76'
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
75'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Е. Ярмолюк
63'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Дамсгор
ГОЛ! 1:0!
М. Кукурелья
Пас отдал
Н. Мадуэке
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Тайрик Джордж
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
27
Виталий Янельт
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-1-3-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
2
Пайннок
4
ван ден Берг
22
Коллинс
23
Нергор
19
Мбемо
6
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
9
Висса
24
Дамсгор
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
2
Расмуссен
20
Айер
20
Айер
2
Расмуссен
24
Дамсгор
27
Янельт
27
Янельт
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
14
Карвалью
14
Карвалью
6
Ярмолюк
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
10
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
10
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Челси - Брентфорд
2
2
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
503
317
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.34
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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