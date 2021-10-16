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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Челси
Брентфорд - Челси: обзор матча 16 октября 2021
Брентфорд
16.10.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Челси
45'
Б. Чилвел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Челси
89'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
77'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
72'
Замена
М. Форсс
️️️️
Ф. Ониика
67'
65'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Ковачич
45'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чилвел
Желтая карточка
С. Каньос
32'
18'
Желтая карточка
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
19
Брайан Мбемо
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-4-1-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
25
Занка
19
Мбемо
23
Нергор
16
Ониика
8
Йенсен
7
Каньос
17
Тони
3-3-2-2
16
Менди
27
Чалоба
15
Кристенсен
5
Сарр
3
Аспиликуэта
91
Канте
33
Чилвел
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
9
Лукаку
11
Вернер
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
16
Ониика
88
Форсс
88
Форсс
16
Ониика
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
7
Маунт
7
Маунт
8
Ковачич
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Брентфорд - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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