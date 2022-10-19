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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Челси
Брентфорд - Челси: обзор матча 19 октября 2022
Брентфорд
19.10.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Челси
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
90'
+2
81'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
К. Хаверц
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
73'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
72'
62'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
А. Броя
62'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Маунт
61'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Кукурелья
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Ф. Ониика
60'
15'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райя
2
Пайннок
15
Ми
25
Занка
3
Генри
27
Янельт
2
Расмуссен
8
Йенсен
16
Ониика
19
Мбемо
17
Тони
4-3-1-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Кулибали
27
Чалоба
17
Кукурелья
8
Галлахер
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
27
Броя
29
Хаверц
16
Ониика
26
Баптист
26
Баптист
16
Ониика
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
17
Кукурелья
11
Пулишич
11
Пулишич
17
Кукурелья
8
Галлахер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Галлахер
7
Маунт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
7
Маунт
27
Броя
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Броя
29
Хаверц
7
Обамеянг
7
Обамеянг
29
Хаверц
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Брентфорд - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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