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АПЛ 2026/2027
Челси - Брентфорд
Челси - Брентфорд: обзор матча 02 апреля 2022
Челси
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Брентфорд
48'
А. Рюдигер
50'
В. Янельт
54'
К. Эриксен
60'
В. Янельт
87'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брентфорд
88'
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Генри
87'
ГОЛ! 1:4!
Й. Висса
85'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
82'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Н. Канте
65'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Т. Вернер
64'
60'
ГОЛ! 1:3!
В. Янельт
Пас отдал
А. Тони
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Алонсо
55'
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Б. Мбемо
50'
ГОЛ! 1:1!
В. Янельт
Пас отдал
Б. Мбемо
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
Н. Канте
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-1-1-2-2
16
Менди
3
Алонсо
22
Рюдигер
3
Силва
3
Аспиликуэта
91
Канте
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
22
Зиеш
11
Вернер
29
Хаверц
3-3-1-2-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
23
Нергор
19
Мбемо
24
Эриксен
17
Тони
3
Алонсо
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Алонсо
11
Вернер
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Вернер
91
Канте
9
Лукаку
9
Лукаку
91
Канте
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
3
Генри
7
Каньос
7
Каньос
3
Генри
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Челси - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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