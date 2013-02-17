Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Брентфорд
Челси - Брентфорд: обзор матча 17 февраля 2013
Челси
17.02.2013, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Брентфорд
54'
Х. Мата
67'
Оскар
70'
Ф. Лэмпард
80'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Брентфорд
85'
Травма
Д. Ривс
Желтая карточка
Д. Луис
83'
ГОЛ! 4:0!
Д. Терри
Пас отдал
Оскар
80'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Ф. Лэмпард
79'
77'
Замена
С. Саундерс
️️️️
А. Форшоу
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Х. Мата
74'
72'
Замена
Д. Ривс
️️️️
Т. Дьягурага
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
70'
Желтая карточка
Б. Иванович
68'
ГОЛ! 2:0!
Оскар
Пас отдал
Б. Иванович
67'
Замена
Э. Азар
️️️️
В. Мозес
64'
55'
Замена
Г. Форрестер
️️️️
М. Тротта
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Ба
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брентфорд
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ПЗ
15
Том Адейеми
ЛП
8
Тумани Дьягурага
ОП
22
Джонатан Дуглас
(К)
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ПП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Брентфорд
1
Ричард Ли
ВР
3
Скотт Баррон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
10
Гарри Форрестер
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
8
Лэмпард
4
Луис
8
Оскар
11
Мозес
64
Мата
19
Ба
4-2-3-1
21
Мур
2
Логан
5
Крейг
6
Дин
21
Бидуэлл
8
Дьягурага
22
Дуглас
8
Дональдсон
28
Форшоу
15
Адейеми
29
Тротта
8
Лэмпард
5
Бертранд
5
Бертранд
8
Лэмпард
64
Мата
51
Бенаюн
51
Бенаюн
64
Мата
11
Мозес
10
Азар
10
Азар
11
Мозес
29
Тротта
10
Форрестер
10
Форрестер
29
Тротта
8
Дьягурага
23
Ривс
23
Ривс
8
Дьягурага
28
Форшоу
7
Саундерс
7
Саундерс
28
Форшоу
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Ричард Ли
ВР
3
Скотт Баррон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард Ли
ВР
3
Скотт Баррон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Челси - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Брентфорд
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+