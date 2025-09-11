Введите ваш ник на сайте
«Марсель» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

11 сентября 2025 9:18
Марсель - Лорьян
12 сент. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Марселя»
Сделать ставку

12 сентября на «Велодроме» пройдет встреча 4-го тура чемпионата Франции, в которой «Марсель» примет «Лорьян». Обе команды набрали по 3 очка, но к очной игре подходят в диаметрально противоположных эмоциональных состояниях. Хозяева уступили «Лиону», но уверенно разобрались с «Парижем» в предыдущем домашнем туре. Гости же получили болезненное поражение 1:7 от «Лилля» и испытывают проблемы в защите.

«Марсель»

«Марсель» стартовал нестабильно: два поражения в гостях и крупная победа над «Парижем» дома. Сейчас команда располагается на 10-й строчке, и хотя результат в Лионе разочаровал, форма дома остаeтся сильной стороной – в последних 9 матчах на «Велодроме» хозяева не проигрывали.Основная проблема – оборона: в 13 матчах Лиги 1 подряд «Марсель» неизменно пропускает. Однако и атака показывает хорошую статистику – 9 мячей в 5 последних играх, в том числе 5 – в ворота «Парижа». На поле выделяется Хейбьерг, оформивший 2 гола за 5 встреч.

«Лорьян»

Гости занимают 16-е место и в последнем туре пережили разгром от «Лилля» (1:7), ставший тревожным сигналом. За 3 тура – лишь одна победа и уже 10 пропущенных мячей. При этом в атаке команда способна удивить – 8 голов за 5 матчей, особенно стоит отметить результат 4:0 над «Ренном».Айегун Тосин остаeтся главной ударной силой: 3 гола в 4 играх, активность в штрафной и высокая реализация. Однако нестабильность обороны остаeтся ключевым минусом – команда пропускает в среднем по два мяча за игру.

Факты о командах

«Марсель»

  • Пропускает в 13 матчах Лиги 1 подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах

«Лорьян»

  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Крупное поражение 1:7 от «Лилля» в прошлом туре

Личные встречи
61% (17)
25% (7)
14% (4)
53
Забитых мячей
31
1.89
В среднем за матч
1.11
4:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3 : 1
12.05.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 4
10.12.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
0 : 0
09.04.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3 : 1
14.01.2023
Лорьян
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0 : 3
08.05.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
4 : 1
17.10.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3 : 2
17.04.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0 : 1
24.10.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 4
05.03.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
26.08.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1 : 1
12.03.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 1
18.10.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
3 : 5
24.04.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
1 : 1
02.12.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 0
22.02.2014
Лорьян
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0 : 2
28.09.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 1
27.04.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
0 : 3
09.12.2012
Лорьян
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
2 : 1
27.04.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
2 : 2
15.05.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
21.08.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 1
07.03.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 2
16.12.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 2
19.04.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 3
15.11.2008
Лорьян
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 2
30.03.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 0
03.11.2007
Лорьян
Прогноз на матч «Марсель» – «Лорьян»

Обе команды располагают атакующим потенциалом, но страдают от ошибок в обороне. «Марсель» будет мотивирован реабилитироваться за поражение от «Лиона», и домашняя арена – его сильный козырь. У «Лорьяна» есть шансы забить, но после провала с «Лиллем» трудно ждать надежной игры в защите. Логично ожидать результативную встречу с перевесом в пользу хозяев, особенно учитывая их уверенность дома и слабость обороны гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.68
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.68
Победа «Марселя»
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лорьян Марсель
  • Читайте нас: 