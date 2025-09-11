12 сентября на «Велодроме» пройдет встреча 4-го тура чемпионата Франции, в которой «Марсель» примет «Лорьян». Обе команды набрали по 3 очка, но к очной игре подходят в диаметрально противоположных эмоциональных состояниях. Хозяева уступили «Лиону», но уверенно разобрались с «Парижем» в предыдущем домашнем туре. Гости же получили болезненное поражение 1:7 от «Лилля» и испытывают проблемы в защите.

«Марсель»

«Марсель» стартовал нестабильно: два поражения в гостях и крупная победа над «Парижем» дома. Сейчас команда располагается на 10-й строчке, и хотя результат в Лионе разочаровал, форма дома остаeтся сильной стороной – в последних 9 матчах на «Велодроме» хозяева не проигрывали.Основная проблема – оборона: в 13 матчах Лиги 1 подряд «Марсель» неизменно пропускает. Однако и атака показывает хорошую статистику – 9 мячей в 5 последних играх, в том числе 5 – в ворота «Парижа». На поле выделяется Хейбьерг, оформивший 2 гола за 5 встреч.

«Лорьян»

Гости занимают 16-е место и в последнем туре пережили разгром от «Лилля» (1:7), ставший тревожным сигналом. За 3 тура – лишь одна победа и уже 10 пропущенных мячей. При этом в атаке команда способна удивить – 8 голов за 5 матчей, особенно стоит отметить результат 4:0 над «Ренном».Айегун Тосин остаeтся главной ударной силой: 3 гола в 4 играх, активность в штрафной и высокая реализация. Однако нестабильность обороны остаeтся ключевым минусом – команда пропускает в среднем по два мяча за игру.

Факты о командах

«Марсель»

Пропускает в 13 матчах Лиги 1 подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 последних домашних матчах

«Лорьян»

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Крупное поражение 1:7 от «Лилля» в прошлом туре

Прогноз на матч «Марсель» – «Лорьян»

Обе команды располагают атакующим потенциалом, но страдают от ошибок в обороне. «Марсель» будет мотивирован реабилитироваться за поражение от «Лиона», и домашняя арена – его сильный козырь. У «Лорьяна» есть шансы забить, но после провала с «Лиллем» трудно ждать надежной игры в защите. Логично ожидать результативную встречу с перевесом в пользу хозяев, особенно учитывая их уверенность дома и слабость обороны гостей.

Рекомендованные ставки: