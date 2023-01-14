Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лорьян
Марсель - Лорьян: обзор матча 14 января 2023
Марсель
14.01.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
38'
С. Колашинац
53'
А. Санчес
59'
Ж. Верету
29'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лорьян
84'
Замена
И. Коне
️️️️
Э. Ле Фе
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Санчес
77'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
76'
70'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Л. Абержель
Замена
Д. Пайет
️️️️
Р. Малиновский
66'
Замена
И. Каборе
️️️️
С. Колашинац
66'
63'
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
ГОЛ! 3:1!
Ж. Верету
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
Пас отдал
С. Жиго
53'
Желтая карточка
Д. Ундер
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Колашинац
Пас отдал
Д. Ундер
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Й. Катлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
2
Жиго
26
Балерди
99
Мбемба
6
Гендузи
21
Ронжье
17
Верету
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
4-1-1-3-1
1
Манноне
24
Калюлю
5
Матсима
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
11
Уаттара
21
Понко
10
Катлин
9
Моффи
17
Малиновский
10
Пайет
10
Пайет
17
Малиновский
23
Колашинац
12
Каборе
12
Каборе
23
Колашинац
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
4
Санчес
9
Дьенг
9
Дьенг
4
Санчес
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
19
Абержель
24
Аушиш
24
Аушиш
19
Абержель
28
Ле Фе
28
Коне
28
Коне
28
Ле Фе
Остались в запасе
Марсель
Лорьян
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Марсель - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Лорьян
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+