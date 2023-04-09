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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 09 апреля 2023
Лорьян
09.04.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Марсель
90'
+1
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Колашинац
87'
Желтая карточка
Л. Балерди
84'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
И. Коне
️️️️
Б. Дьенг
83'
82'
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
С. Жиго
82'
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
81'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Гендузи
Замена
С. Диарра
️️️️
А. Аушиш
74'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
10
Димитри Пайет
АП
17
Руслан Малиновский
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Манноне
25
Ле Гофф
3
Тальби
13
Йонгва
18
Мейте
17
Макенго
10
Катлин
24
Аушиш
21
Февр
9
Дьенг
21
Понко
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Колашинац
2
Жиго
26
Балерди
92
Клосс
17
Тавареш
6
Гендузи
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
4
Санчес
24
Аушиш
25
Диарра
25
Диарра
24
Аушиш
9
Дьенг
28
Коне
28
Коне
9
Дьенг
2
Жиго
99
Мбемба
99
Мбемба
2
Жиго
23
Колашинац
3
Байи
3
Байи
23
Колашинац
6
Гендузи
17
Малиновский
17
Малиновский
6
Гендузи
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Лорьян - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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