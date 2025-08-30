В четвeртом туре турецкой Суперлиги «Аланьяспор» на своeм стадионе примет один из топов чемпионата – «Бешикташ». Гости, активно совмещающие еврокубковые баталии с внутренним чемпионатом, постараются продолжить серию без поражений, но у «Аланьяспора» есть козыри на домашнем поле.

«Аланьяспор»

После двух туров в Суперлиге «Аланьяспор» набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Ризеспором» и уступив «Еюпспору» (1:2). Команда демонстрирует умеренно атакующий стиль: за последние 5 матчей 6 голов, в том числе яркая победа 3:2 над «Ванспором» в товарищеском поединке. Главной ударной силой стал Гювен Ялчин – 4 гола в 2 играх. При этом команда не склонна к провалам в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру. Тренерский штаб делает ставку на сбалансированную игру и надeжность на своей половине поля, особенно в домашних матчах.

«Бешикташ»

«Бешикташ» вступает в сезон с серьeзной нагрузкой – параллельно выступает в Лиге Конференций, где провeл уже 5 матчей. В национальном первенстве команда добыла победу над тем же «Еюпспором» (2:1) и входит в число фаворитов турнира. В атаке блистает новичок Тэмми Абрахам – 6 голов в 7 играх, который стал незаменимым наконечником атак. «Чeрные орлы» забивают регулярно: минимум 1 гол в каждом из последних 8 матчей в Суперлиге, а средняя результативность составляет 2 гола за матч. При этом команда испытывает проблемы в обороне: 6 пропущенных в 5 встречах и ни одного сухого матча за последние 10 игр.

Факты о командах

«Аланьяспор»:

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 4 матчах подряд против «Бешикташа»

Средняя результативность – 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 мяча за игру

«Бешикташ»:

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр в Суперлиге

Забивает в каждом из 8 последних матчей чемпионата

Пропускает в 10 играх подряд

Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Прогноз на матч

Обе команды приходят к очной встрече с активной атакующей линией, но проблемами в защите. «Бешикташ» обязан стремиться к победе, чтобы не отпускать лидеров, но и «Аланьяспор» показывает, что способен на голы, особенно дома. Высока вероятность результативного сценария с обменом мячами. Также стоит учитывать фактор еврокубковой усталости гостей, что может сыграть на руку хозяевам.

