«Аланьяспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.72

30 августа 2025 10:59
Аланьяспор - Бешикташ
31 авг. 2025, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 4 тур
1.72
Обе команды забьют
В четвeртом туре турецкой Суперлиги «Аланьяспор» на своeм стадионе примет один из топов чемпионата – «Бешикташ». Гости, активно совмещающие еврокубковые баталии с внутренним чемпионатом, постараются продолжить серию без поражений, но у «Аланьяспора» есть козыри на домашнем поле.

«Аланьяспор»

После двух туров в Суперлиге «Аланьяспор» набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Ризеспором» и уступив «Еюпспору» (1:2). Команда демонстрирует умеренно атакующий стиль: за последние 5 матчей 6 голов, в том числе яркая победа 3:2 над «Ванспором» в товарищеском поединке. Главной ударной силой стал Гювен Ялчин – 4 гола в 2 играх. При этом команда не склонна к провалам в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру. Тренерский штаб делает ставку на сбалансированную игру и надeжность на своей половине поля, особенно в домашних матчах.

«Бешикташ»

«Бешикташ» вступает в сезон с серьeзной нагрузкой – параллельно выступает в Лиге Конференций, где провeл уже 5 матчей. В национальном первенстве команда добыла победу над тем же «Еюпспором» (2:1) и входит в число фаворитов турнира. В атаке блистает новичок Тэмми Абрахам – 6 голов в 7 играх, который стал незаменимым наконечником атак. «Чeрные орлы» забивают регулярно: минимум 1 гол в каждом из последних 8 матчей в Суперлиге, а средняя результативность составляет 2 гола за матч. При этом команда испытывает проблемы в обороне: 6 пропущенных в 5 встречах и ни одного сухого матча за последние 10 игр.

Факты о командах

«Аланьяспор»:

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 4 матчах подряд против «Бешикташа»
  • Средняя результативность – 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 мяча за игру

«Бешикташ»:

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр в Суперлиге
  • Забивает в каждом из 8 последних матчей чемпионата
  • Пропускает в 10 играх подряд
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Личные встречи
17% (3)
28% (5)
56% (10)
19
Забитых мячей
35
1.06
В среднем за матч
1.94
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
18.05.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 1
21.12.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
12.05.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 3
21.12.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
3 : 0
27.01.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
3 : 3
14.08.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
4 : 1
09.04.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
2 : 0
20.11.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
3 : 0
07.04.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
2 : 1
13.12.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.02.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
2 : 0
06.10.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
2 : 1
13.05.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
07.12.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
1 : 0
31.03.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.10.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
1 : 4
23.01.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
20.08.2016
Аланьяспор
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды приходят к очной встрече с активной атакующей линией, но проблемами в защите. «Бешикташ» обязан стремиться к победе, чтобы не отпускать лидеров, но и «Аланьяспор» показывает, что способен на голы, особенно дома. Высока вероятность результативного сценария с обменом мячами. Также стоит учитывать фактор еврокубковой усталости гостей, что может сыграть на руку хозяевам.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72
  • Победа «Бешикташа» или ничья и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.72
Обе команды забьют
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Бешикташ Аланьяспор
  • Читайте нас: 