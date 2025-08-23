Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сочи» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.00

23 августа 2025 7:29
Сочи - Балтика
24 авг. 2025, воскресенье 20:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Балтики»
Сделать ставку

24 августа на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 6-го тура Премьер-лиги России, где местный «Сочи» встретится с калининградской «Балтикой». Хозяева находятся на последнем месте и пока не выиграли ни одной игры, в то время как гости уверенно идут в верхней части таблицы и набрали девять очков.

«Сочи»

Сочинский клуб начал сезон крайне неудачно. В пяти турах команда набрала всего одно очко и замыкает таблицу. В прошлом туре «Сочи» крупно проиграл «Краснодару» (1:5), вновь показав слабую игру в обороне. Команда пропускает в каждом матче, всего 12 голов за последние пять встреч, при этом средний показатель – 2,4 пропущенных за игру. В атаке ситуация выглядит чуть лучше: 6 голов за пять матчей, и в трeх последних турах команда обязательно отличалась. Лидером нападения остаeтся Мартин Крамарич, оформивший 2 мяча в сезоне. При этом домашние игры пока не приносят результата, и фактор «Фишта» не является преимуществом.

«Балтика»

Гости из Калининграда, напротив, стартовали мощно и расположились на 5-й строчке с девятью очками. Серия из пяти матчей без поражений в Премьер-лиге подтверждает их стабильность. В последнем туре «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), вновь продемонстрировав организованную игру в атаке и прессинг. Команда забивает в каждом туре (6 голов за последние пять встреч, средний показатель – 1,2), а лучшим бомбардиром стал Брайан Александр Хиль, оформивший 4 мяча в пяти матчах. Однако защита остаeтся неидеальной: в последних пяти встречах команда пропустила 8 голов, а это 1,6 в среднем за игру. Несмотря на уязвимости сзади, «Балтика» сохраняет стабильный уровень и умеет навязывать борьбу даже фаворитам.

Факты о командах

«Сочи»

  • 1 очко в 5 турах и последнее место в таблице
  • Пропускает во всех матчах сезона
  • 6 забитых и 12 пропущенных мячей за 5 игр
  • Не выигрывает в Премьер-лиге 5 матчей подряд

«Балтика»

  • 9 очков и 5-е место в таблице
  • Серия из 5 матчей без поражений в Премьер-лиге
  • 6 забитых и 8 пропущенных мячей за последние 5 игр
  • Брайан Александр Хиль – лучший бомбардир (4 гола)

Личные встречи
25% (4)
19% (3)
56% (9)
17
Забитых мячей
22
1.06
В среднем за матч
1.38
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 28 тур
Балтика
2 : 0
13.04.2025
Сочи
Россия. Первая лига, 2 тур
Сочи
1 : 1
21.07.2024
Балтика
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Балтика
0 : 0
03.03.2024
Сочи
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Сочи
2 : 0
23.07.2023
Балтика
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
4 : 1
24.11.2018
Балтика
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2 : 2
12.08.2018
Сочи
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сочи
3 : 1
06.05.2018
Балтика
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3 : 2
21.10.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
18.03.2015
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 2
17.08.2014
Балтика
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
2 : 0
20.04.2014
Балтика
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2 : 1
22.09.2013
Сочи
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
2 : 0
18.03.2013
Сочи
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 1
22.08.2012
Балтика
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0 : 2
27.10.2010
Балтика
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2 : 0
23.06.2010
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Сочи» – «Балтика»

Форма команд указывает на заметное преимущество гостей. «Сочи» по-прежнему испытывает серьeзные трудности в обороне и допускает слишком много ошибок, что делает даже домашние игры сложными. «Балтика» же демонстрирует сбалансированный футбол и регулярно забивает. Вероятнее всего, калининградцы смогут воспользоваться слабой защитой соперника и увезти очки из Сочи. Матч обещает результативность с обеих сторон, но ключевое преимущество остаeтся на стороне гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Балтики» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Балтики» – коэффициент 2.00

2.00
Победа «Балтики»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Балтика Сочи
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 