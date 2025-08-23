24 августа на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 6-го тура Премьер-лиги России, где местный «Сочи» встретится с калининградской «Балтикой». Хозяева находятся на последнем месте и пока не выиграли ни одной игры, в то время как гости уверенно идут в верхней части таблицы и набрали девять очков.

«Сочи»

Сочинский клуб начал сезон крайне неудачно. В пяти турах команда набрала всего одно очко и замыкает таблицу. В прошлом туре «Сочи» крупно проиграл «Краснодару» (1:5), вновь показав слабую игру в обороне. Команда пропускает в каждом матче, всего 12 голов за последние пять встреч, при этом средний показатель – 2,4 пропущенных за игру. В атаке ситуация выглядит чуть лучше: 6 голов за пять матчей, и в трeх последних турах команда обязательно отличалась. Лидером нападения остаeтся Мартин Крамарич, оформивший 2 мяча в сезоне. При этом домашние игры пока не приносят результата, и фактор «Фишта» не является преимуществом.

«Балтика»

Гости из Калининграда, напротив, стартовали мощно и расположились на 5-й строчке с девятью очками. Серия из пяти матчей без поражений в Премьер-лиге подтверждает их стабильность. В последнем туре «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), вновь продемонстрировав организованную игру в атаке и прессинг. Команда забивает в каждом туре (6 голов за последние пять встреч, средний показатель – 1,2), а лучшим бомбардиром стал Брайан Александр Хиль, оформивший 4 мяча в пяти матчах. Однако защита остаeтся неидеальной: в последних пяти встречах команда пропустила 8 голов, а это 1,6 в среднем за игру. Несмотря на уязвимости сзади, «Балтика» сохраняет стабильный уровень и умеет навязывать борьбу даже фаворитам.

Факты о командах

«Сочи»

1 очко в 5 турах и последнее место в таблице

Пропускает во всех матчах сезона

6 забитых и 12 пропущенных мячей за 5 игр

Не выигрывает в Премьер-лиге 5 матчей подряд

«Балтика»

9 очков и 5-е место в таблице

Серия из 5 матчей без поражений в Премьер-лиге

6 забитых и 8 пропущенных мячей за последние 5 игр

Брайан Александр Хиль – лучший бомбардир (4 гола)

Прогноз на матч «Сочи» – «Балтика»

Форма команд указывает на заметное преимущество гостей. «Сочи» по-прежнему испытывает серьeзные трудности в обороне и допускает слишком много ошибок, что делает даже домашние игры сложными. «Балтика» же демонстрирует сбалансированный футбол и регулярно забивает. Вероятнее всего, калининградцы смогут воспользоваться слабой защитой соперника и увезти очки из Сочи. Матч обещает результативность с обеих сторон, но ключевое преимущество остаeтся на стороне гостей.

Рекомендованные ставки

Победа «Балтики» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Балтики» – коэффициент 2.00