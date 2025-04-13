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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сочи
Балтика - Сочи: обзор матча 13 апреля 2025
Балтика
13.04.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
39'
Н. Титков
47'
К. Андраде
48'
Б. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Сочи
Замена
О. Исаенко
️️️️
С. Пряхин
82'
Желтая карточка
Н. Гассама
76'
Замена
А. Осипов
️️️️
А. Мендель
75'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
И. Петров
75'
Желтая карточка
А. Мендель
59'
55'
Замена
К. Кравцов
️️️️
П. Маслов
55'
Замена
В. Писарский
️️️️
М. Кайнов
Желтая карточка
Н. Титков
53'
51'
Желтая карточка
М. Кайнов
ГОЛ! 3:0!
Б. Хиль
48'
ГОЛ! 2:0!
К. Андраде
47'
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
С. Терехов
ГОЛ! 1:0!
Н. Титков
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
23
Чернов
2
Варатынов
4
Гассама
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-4-2-1
35
Дегтев
39
Маслов
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
13
Кайнов
32
Терехов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
19
Пряхин
44
Исаенко
44
Исаенко
19
Пряхин
8
Мендель
5
Осипов
5
Осипов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
96
Мохаммад
10
Петров
32
Терехов
17
Макарчук
17
Макарчук
32
Терехов
39
Маслов
5
Кравцов
5
Кравцов
39
Маслов
13
Кайнов
77
Писарский
77
Писарский
13
Кайнов
Остались в запасе
Балтика
Сочи
44
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Балтика - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Евгений Синянский (Ярославль)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Ростех Арена
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