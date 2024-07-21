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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Балтика
Сочи - Балтика: обзор матча 21 июля 2024
Сочи
21.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
32'
Р. Барт
68'
К. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Балтика
86'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Мохаммад
Замена
В. Левин
️️️️
К. Кравцов
85'
84'
Желтая карточка
С. Пряхин
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Маляров
Замена
В. Лазарев
️️️️
А. Макаров
56'
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Крамарич
56'
54'
Замена
К. Никишин
️️️️
И. Стефанович
Желтая карточка
С. Гуарирапа
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Барт
32'
Желтая карточка
М. Алвес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Рудаков
17
Макарчук
4
Литвинов
33
Алвес
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
21
Макаров
14
Крамарич
59
Барт
23
Гуарирапа
3-1-2-3-1
39
Бориско
4
Гассама
3
Луна
25
Андраде
5
Осипов
96
Мохаммад
55
Капленко
19
Пряхин
17
Саусь
19
Глушков
23
Стефанович
14
Крамарич
28
Магаль
28
Магаль
14
Крамарич
5
Кравцов
88
Левин
88
Левин
5
Кравцов
21
Макаров
77
Лазарев
77
Лазарев
21
Макаров
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
23
Стефанович
28
Никишин
28
Никишин
23
Стефанович
Остались в запасе
Сочи
Балтика
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Сочи - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
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