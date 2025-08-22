Введите ваш ник на сайте
«Лион» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.75

22 августа 2025 9:43
Лион - Метц
23 авг. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Лиона»
Сделать ставку

23 августа на стадионе «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Метц» во втором туре чемпионата Франции. Хозяева стартовали с выездной победы и намерены закрепить успех перед своими болельщиками, тогда как гости попытаются исправить неудачный старт и показать более уверенную игру.

«Лион»

Клуб из Лиона начал сезон с победы над «Лансом» 1:0, продемонстрировав собранность и умение доводить матч до результата. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, а пропустила лишь 3, что подчeркивает надeжность оборонительной линии и эффективность в атаке. Средний показатель результативности составляет 1,6 мяча за игру, а оборона пропускает всего по 0,6. «Лион» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а серия из четырeх подряд игр с забитыми мячами показывает стабильность в атаке. Поддержка домашних трибун также должна сыграть важную роль в предстоящей встрече.

«Метц»

Старт сезона получился неудачным: поражение от «Страсбура» 0:1 выявило проблемы в атакующей линии, которая не сумела реализовать свои моменты. Тем не менее в последних пяти встречах «Метц» забил 7 мячей, что соответствует среднему показателю 1,4 гола за игру. Команда отличается упорством и регулярностью в атаке – она забивает в 17 из 19 последних матчей. При этом оборона также достаточно организованна: всего 3 пропущенных мяча за пять игр. Несмотря на поражение в первом туре, «Метц» способен навязать борьбу и найти голевой шанс даже в матче против более статусного соперника.

Факты о командах

«Лион»

  • Победа над «Лансом» 1:0 в первом туре
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • 8 забитых и 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах
  • Забивает в 4 последних матчах подряд

«Метц»

  • Поражение от «Страсбура» 0:1 в первом туре
  • Забивает в 17 из 19 последних игр
  • 7 голов за последние 5 встреч
  • Пропустил 3 мяча за тот же период

Личные встречи
68% (13)
11% (2)
21% (4)
44
Забитых мячей
15
2.32
В среднем за матч
0.79
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1 : 2
23.02.2024
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
1 : 1
05.11.2023
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион
2 : 1
07.01.2023
Метц
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
3 : 2
08.05.2022
Лион
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 1
22.12.2021
Метц
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0 : 1
17.01.2021
Метц
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1 : 3
06.12.2020
Лион
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 2
21.02.2020
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
26.10.2019
Метц
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0 : 5
08.04.2018
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
29.10.2017
Метц
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 3
05.04.2017
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5 : 0
26.02.2017
Метц
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2 : 0
25.01.2015
Метц
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2 : 1
31.08.2014
Лион
Кубок Французской Лиги, 1/8 финала
Лион
3 : 0
13.01.2010
Метц
Кубок Французской Лиги, 1/8 финала
Лион
1 : 3
11.11.2008
Метц
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
2 : 0
23.02.2008
Метц
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
1 : 5
15.09.2007
Лион
Показать все

Прогноз на матч «Лион» – «Метц»

Обе команды подходят к матчу в достаточно неплохой форме, но «Лион» выглядит более сбалансированным. Хозяева стабильно забивают и демонстрируют надeжность в обороне, тогда как «Метц» хоть и отличается упорством, но на старте сезона может испытывать трудности против соперника более высокого уровня. «Лион» обязан использовать фактор своего поля и атакующую линию, чтобы добиться победы. При этом гости вряд ли уйдут без забитого мяча, учитывая их регулярность в атаке. Логичным прогнозом будет победа хозяев в результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: ставка на победу «Лиона» – коэффициент 1.75

1.75
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Метц Лион
