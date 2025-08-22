23 августа на стадионе «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Метц» во втором туре чемпионата Франции. Хозяева стартовали с выездной победы и намерены закрепить успех перед своими болельщиками, тогда как гости попытаются исправить неудачный старт и показать более уверенную игру.

«Лион»

Клуб из Лиона начал сезон с победы над «Лансом» 1:0, продемонстрировав собранность и умение доводить матч до результата. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, а пропустила лишь 3, что подчeркивает надeжность оборонительной линии и эффективность в атаке. Средний показатель результативности составляет 1,6 мяча за игру, а оборона пропускает всего по 0,6. «Лион» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а серия из четырeх подряд игр с забитыми мячами показывает стабильность в атаке. Поддержка домашних трибун также должна сыграть важную роль в предстоящей встрече.

«Метц»

Старт сезона получился неудачным: поражение от «Страсбура» 0:1 выявило проблемы в атакующей линии, которая не сумела реализовать свои моменты. Тем не менее в последних пяти встречах «Метц» забил 7 мячей, что соответствует среднему показателю 1,4 гола за игру. Команда отличается упорством и регулярностью в атаке – она забивает в 17 из 19 последних матчей. При этом оборона также достаточно организованна: всего 3 пропущенных мяча за пять игр. Несмотря на поражение в первом туре, «Метц» способен навязать борьбу и найти голевой шанс даже в матче против более статусного соперника.

Факты о командах

«Лион»

Победа над «Лансом» 1:0 в первом туре

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

8 забитых и 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах

Забивает в 4 последних матчах подряд

«Метц»

Поражение от «Страсбура» 0:1 в первом туре

Забивает в 17 из 19 последних игр

7 голов за последние 5 встреч

Пропустил 3 мяча за тот же период

Прогноз на матч «Лион» – «Метц»

Обе команды подходят к матчу в достаточно неплохой форме, но «Лион» выглядит более сбалансированным. Хозяева стабильно забивают и демонстрируют надeжность в обороне, тогда как «Метц» хоть и отличается упорством, но на старте сезона может испытывать трудности против соперника более высокого уровня. «Лион» обязан использовать фактор своего поля и атакующую линию, чтобы добиться победы. При этом гости вряд ли уйдут без забитого мяча, учитывая их регулярность в атаке. Логичным прогнозом будет победа хозяев в результативной игре.

Рекомендованные ставки

Победа «Лиона» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: ставка на победу «Лиона» – коэффициент 1.75