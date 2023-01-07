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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 07 января 2023
Лион
07.01.2023, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Метц
60'
Б. Барколя
77'
Ф. Канде (АГ)
64'
А. Джаллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лион - Метц
80'
Замена
К. Куяте
️️️️
М. Удоль
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Канде
77'
74'
Замена
Ш. Сабали
️️️️
М. Гуйе
74'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
Х. Майга
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Б. Барколя
72'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Да Силва
72'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Джаллоу
61'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
Ж. Микаутадзе
61'
Замена
К. Куао
️️️️
С. Алакуш
ГОЛ! 1:0!
Б. Барколя
Пас отдал
М. Дембеле
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лопеш
20
Дьоманде
23
Люкеба
3
Да Силва
26
Кумбеди
23
Мендес
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
11
Тете
9
Дембеле
4-1-1-1-1
90
Окиджа
22
Алакуш
5
Канде
8
Траоре
14
Удоль
80
Майга
30
Джаллоу
26
Гуйе
9
Микаутадзе
3
Да Силва
3
Тальяфико
3
Тальяфико
3
Да Силва
29
Барколя
91
Ляказетт
91
Ляказетт
29
Барколя
14
Удоль
4
Куяте
4
Куяте
14
Удоль
22
Алакуш
52
Куао
52
Куао
22
Алакуш
80
Майга
88
Мазиз
88
Мазиз
80
Майга
26
Гуйе
7
Сабали
7
Сабали
26
Гуйе
9
Микаутадзе
75
Жозеф
75
Жозеф
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Лион
Метц
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
40
Усман Ба
ВР
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Метц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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