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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лион
Метц - Лион: обзор матча 21 февраля 2020
Метц
21.02.2020, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 2
Завершен
Лион
45+7'
М. Дембеле (П)
90+3'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лион
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
У. Ауа
Пас отдал
М. Дембеле
Красная карточка
Х. Диалло
82'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дембеле
Желтая карточка
А. Окиджа
45'
+6
35'
Желтая карточка
М. Корне
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-2-1-1-2
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
96
Н'Дорам
2
Фофана
7
Ангбан
11
Нгетт
13
Диалло
7
Ньян
4-1-1-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
21
Маршал
29
Тусар
36
Гимарайнс
70
Корне
11
Терье
9
Экамби
9
Дембеле
Остались в запасе
Метц
Лион
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Метц - Лион
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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