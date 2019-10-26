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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 26 октября 2019
Лион
26.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Метц
28'
М. Депай
33'
М. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Метц
Желтая карточка
Л. Тусар
38'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Дембеле
33'
31'
Желтая карточка
М. Кабит
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Денайе
28'
10'
Желтая карточка
М. Фофана
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
Метц
14
Матье Удоль
ЛЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
64
Денайе
2
Андерсен
99
Коне
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
11
Рен-Аделед
10
Ауа
10
Депай
9
Дембеле
3-3-1-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
31
Сунзу
28
Кабит
80
Майга
96
Н'Дорам
2
Фофана
10
Траоре
37
Булайя
68
Эмброуз
13
Диалло
Остались в запасе
Лион
Метц
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
14
Матье Удоль
ЛЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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