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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 11 ноября 2008
Лион
11.11.2008, вторник, 23:00
Кубок Французской Лиги, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лион - Метц
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0
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