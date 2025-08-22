Во втором туре английской Премьер-лиги «Бернли» примет «Сандерленд» на «Турф Муур». Обе команды проводят сезон после повышения в классе, и уже с первых матчей демонстрируют различный уровень готовности. «Бернли» стартовал с поражения от «Тоттенхэма», а вот «Сандерленд» уверенно обыграл «Вест Хэм». Матч на «Турф Муур» обещает стать показателем реальных амбиций команд и их способности адаптироваться к уровню Премьер-лиги.

«Бернли»

Форма «Бернли» вызывает опасения у болельщиков. Команда проиграла в последнем туре «Тоттенхэму» с разгромным счeтом 0:3, а также уступила в двух товарищеских матчах подряд – «Лацио» (0:1) и «Сток Сити» (0:1). Даже победа над «Хаддерсфилдом» и ничья с «Шрусбери» не спасают общую картину: в последних пяти матчах команда забила всего четыре мяча, а пропустила семь. «Бернли» забивает в среднем 0.80 гола за игру, а в обороне допускает по 1.40 гола. Кроме того, команда проиграла три последних встречи, что свидетельствует о сложном старте сезона. Несмотря на уверенность на своeм поле в прошлых сезонах, в текущем состоянии «Бернли» не выглядит фаворитом.

«Сандерленд»

В отличие от соперника, «Сандерленд» уверенно начал сезон, победив «Вест Хэм» 3:0 в первом туре. Команда подходит к матчу с положительной динамикой – в последних пяти матчах забито пять голов и пропущено шесть. Средняя результативность составляет 1.00 гола за игру, а оборона пропускает около 1.20. В товарищеских матчах «Сандерленд» выглядел неоднозначно – были поражения от «Райо Вальекано» и «Бетиса», но победа над «Аугсбургом» (1:0) продемонстрировала потенциал команды. Отдельно стоит отметить, что «Сандерленд» не пропускает в трeх последних играх против «Бернли», что может оказать психологическое влияние на предстоящий матч.

Факты о командах

«Бернли»

Проиграл три последних матча подряд

Пропускает в четырeх последних встречах

В среднем забивает 0.80 гола за игру

В последних пяти матчах пропустил 7 голов

Не проигрывает дома в 8 из 10 последних игр с «Сандерлендом»

«Сандерленд»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Бернли»

В среднем забивает 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не пропускает в трeх последних матчах с «Бернли»

Уверенная победа в 1 туре Премьер-лиги – 3:0 над «Вест Хэмом»

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд, «Сандерленд» выглядит более уверенно и сбалансировано. Несмотря на некоторую нестабильность в товарищеских матчах, старт в Премьер-лиге получился ярким. У «Бернли» есть преимущество домашнего поля, но это нивелируется их нестабильной игрой и уязвимостью в защите. Исходя из статистики, «Сандерленд» способен увезти хотя бы одно очко, а возможно и победу. Однако голы в обе стороны не гарантированы, так как «Бернли» испытывает сложности в атаке, а «Сандерленд» нередко действует прагматично на выезде.

Рекомендованные ставки