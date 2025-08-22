Введите ваш ник на сайте
«Бернли» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.94

22 августа 2025 8:51
Бернли - Сандерленд
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.94
Х2 (победа «Сандерленда» или ничья)
Сделать ставку

Во втором туре английской Премьер-лиги «Бернли» примет «Сандерленд» на «Турф Муур». Обе команды проводят сезон после повышения в классе, и уже с первых матчей демонстрируют различный уровень готовности. «Бернли» стартовал с поражения от «Тоттенхэма», а вот «Сандерленд» уверенно обыграл «Вест Хэм». Матч на «Турф Муур» обещает стать показателем реальных амбиций команд и их способности адаптироваться к уровню Премьер-лиги.

«Бернли»

Форма «Бернли» вызывает опасения у болельщиков. Команда проиграла в последнем туре «Тоттенхэму» с разгромным счeтом 0:3, а также уступила в двух товарищеских матчах подряд – «Лацио» (0:1) и «Сток Сити» (0:1). Даже победа над «Хаддерсфилдом» и ничья с «Шрусбери» не спасают общую картину: в последних пяти матчах команда забила всего четыре мяча, а пропустила семь. «Бернли» забивает в среднем 0.80 гола за игру, а в обороне допускает по 1.40 гола. Кроме того, команда проиграла три последних встречи, что свидетельствует о сложном старте сезона. Несмотря на уверенность на своeм поле в прошлых сезонах, в текущем состоянии «Бернли» не выглядит фаворитом.

«Сандерленд»

В отличие от соперника, «Сандерленд» уверенно начал сезон, победив «Вест Хэм» 3:0 в первом туре. Команда подходит к матчу с положительной динамикой – в последних пяти матчах забито пять голов и пропущено шесть. Средняя результативность составляет 1.00 гола за игру, а оборона пропускает около 1.20. В товарищеских матчах «Сандерленд» выглядел неоднозначно – были поражения от «Райо Вальекано» и «Бетиса», но победа над «Аугсбургом» (1:0) продемонстрировала потенциал команды. Отдельно стоит отметить, что «Сандерленд» не пропускает в трeх последних играх против «Бернли», что может оказать психологическое влияние на предстоящий матч.

Факты о командах

«Бернли»

  • Проиграл три последних матча подряд
  • Пропускает в четырeх последних встречах
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру
  • В последних пяти матчах пропустил 7 голов
  • Не проигрывает дома в 8 из 10 последних игр с «Сандерлендом»

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Бернли»
  • В среднем забивает 1.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не пропускает в трeх последних матчах с «Бернли»
  • Уверенная победа в 1 туре Премьер-лиги – 3:0 над «Вест Хэмом»

Личные встречи
31% (4)
38% (5)
31% (4)
15
Забитых мячей
12
1.15
В среднем за матч
0.92
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:4
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бернли
0 : 0
17.01.2025
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сандерленд
1 : 0
24.08.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бернли
0 : 0
31.03.2023
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сандерленд
2 : 4
22.10.2022
Бернли
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бернли
1 : 3
28.08.2019
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0 : 0
18.03.2017
Бернли
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бернли
2 : 0
17.01.2017
Сандерленд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сандерленд
0 : 0
07.01.2017
Бернли
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4 : 1
31.12.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
2 : 0
31.01.2015
Бернли
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Бернли
0 : 0
20.09.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2 : 1
17.04.2010
Бернли
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
3 : 1
19.09.2009
Сандерленд
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд, «Сандерленд» выглядит более уверенно и сбалансировано. Несмотря на некоторую нестабильность в товарищеских матчах, старт в Премьер-лиге получился ярким. У «Бернли» есть преимущество домашнего поля, но это нивелируется их нестабильной игрой и уязвимостью в защите. Исходя из статистики, «Сандерленд» способен увезти хотя бы одно очко, а возможно и победу. Однако голы в обе стороны не гарантированы, так как «Бернли» испытывает сложности в атаке, а «Сандерленд» нередко действует прагматично на выезде.

Рекомендованные ставки

  • Х2 (победа «Сандерленда» или ничья) – коэффициент 1.94
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.82

1.94
Х2 (победа «Сандерленда» или ничья)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Сандерленд Бернли
18+
