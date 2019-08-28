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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Сандерленд
Бернли - Сандерленд: обзор матча 28 августа 2019
Бернли
28.08.2019, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бернли - Сандерленд
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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