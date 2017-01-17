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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Сандерленд
Бернли - Сандерленд: обзор матча 17 января 2017
Бернли
17.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Сандерленд
44'
С. Воукс
83'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Сандерленд
Замена
Э. О'Нил
️️️️
Д. Бойд
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
83'
80'
Замена
Й. Асоро
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
С. Дефур
78'
Замена
А. Грэй
️️️️
М. Кайтли
77'
63'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Д. Лав
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
44'
12'
Желтая карточка
Д. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
82
Димитриос Кириакидис
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Джоуи Бартон
АП
20
Эргис Каце
АП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
22
Дональд Лав
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
34
Николаос Коровесис
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
34
Томас Робсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-5-2-3
1
Поуп
4
Витор
33
Цавеллас
70
Кициу
5
Кин
2
Дариква
28
Кайтли
29
Хендрик
16
Дефур
10
Пелкас
21
Бойд
20
Каце
8
Бартон
33
Атанасиадис
27
Мистакидис
19
Воукс
3-2-3-1-1
1
Манноне
64
Денайе
2
Джонс
3
Джилободжи
22
Манкильо
15
ван Анхолт
22
Лав
10
Хонимэн
7
Ларссон
24
Янузай
16
Борини
21
Бойд
21
О'Нил
21
О'Нил
21
Бойд
28
Кайтли
45
Грэй
45
Грэй
28
Кайтли
10
Пелкас
34
Коровесис
34
Коровесис
10
Пелкас
16
Борини
29
Асоро
29
Асоро
16
Борини
22
Лав
9
Дефо
9
Дефо
22
Лав
Остались в запасе
Бернли
Сандерленд
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
7
Итан Робсон
ЦП
34
Томас Робсон
ЦП
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
Остались в запасе
7
Итан Робсон
ЦП
34
Томас Робсон
ЦП
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Бернли - Сандерленд
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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