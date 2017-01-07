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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Бернли
Сандерленд - Бернли: обзор матча 07 января 2017
Сандерленд
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сандерленд - Бернли
Замена
Д. О'Ши
️️️️
С. Ларссон
84'
72'
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
72'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
69'
Желтая карточка
Т. Дариква
60'
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эрфилд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
64
Джейсон Денайе
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сандерленд
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-1-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
3
Джилободжи
22
Лав
22
Манкильо
7
Ларссон
6
Родуэлл
64
Денайе
24
Янузай
16
Борини
9
Дефо
2-4-2
1
Поуп
5
Кин
2
Дариква
7
Гудмундссон
16
Дефур
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
45
Грэй
7
Ларссон
16
О'Ши
16
О'Ши
7
Ларссон
37
Эрфилд
28
Кайтли
28
Кайтли
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
29
Хендрик
29
Хендрик
7
Гудмундссон
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
Остались в запасе
Сандерленд
Бернли
7
Итан Робсон
ЦП
12
Мика
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
7
Итан Робсон
ЦП
12
Мика
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Сандерленд - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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