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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Сандерленд
Бернли - Сандерленд: обзор матча 31 марта 2023
Бернли
31.03.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Сандерленд
88'
Замена
Д. Киркин
️️️️
Д. Кларк
Замена
Витиньо
️️️️
М. Бенсон
83'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Э. Барнс
79'
76'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Притчард
76'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
П. Робертс
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Зарури
67'
64'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Гелхардт
64'
Замена
Э. Мишу
️️️️
П. Эква
Желтая карточка
Я. Матсен
58'
Желтая карточка
Д. Каллен
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
4-2-3-1
49
Мурич
22
Матсен
5
Байер
4
Харвуд-Беллис
14
Робертс
24
Каллен
8
Браунхилл
21
Зарури
14
Бенсон
23
Телла
35
Барнс
2-1-4-1-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Батт
17
Эква
10
Притчард
16
Робертс
13
О'Найен
6
Нил
47
Кларк
7
Гуч
11
Гелхардт
14
Бенсон
2
Витиньо
2
Витиньо
14
Бенсон
21
Зарури
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Зарури
35
Барнс
21
Обафеми
21
Обафеми
35
Барнс
10
Притчард
31
Ба
31
Ба
10
Притчард
47
Кларк
19
Киркин
19
Киркин
47
Кларк
17
Эква
20
Мишу
20
Мишу
17
Эква
16
Робертс
80
Лихаджи
80
Лихаджи
16
Робертс
11
Гелхардт
16
Диалло
16
Диалло
11
Гелхардт
Остались в запасе
Бернли
Сандерленд
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бернли - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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