Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Касымпаша» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 2.5

17 августа 2025 8:00
Касымпаша - Трабзонспор
18 авг. 2025, понедельник 21:30 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку

Во втором туре турецкой Суперлиги на стадионе Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле «Касымпаша» примет «Трабзонспор». Обе команды стартовали в чемпионате по-разному, и в этой встрече попробуют закрепить или улучшить свои позиции. Хозяева после поражения в первом туре нуждаются в очках, а гости рассчитывают продлить удачную серию.

«Касымпаша»

Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд, включая поражение в первом туре от «Антальяспора» со счeтом 1:2. Несмотря на слабые результаты, «Касымпаша» отличается стабильностью в атаке – в семи последних играх в Суперлиге она неизменно забивает, а в пяти последних встречах на еe счету 6 голов. Однако оборона остаeтся проблемой: в тех же матчах команда пропустила 9 мячей и не смогла сохранить ворота в неприкосновенности уже шесть игр подряд. Таким образом, текущая форма «Касымпаши» указывает на уязвимость в защите при относительно живой атаке.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» начал новый сезон уверенно, обыграв «Коджаелиспор» со счeтом 1:0. В целом клуб находится в положительном отрезке – не проигрывает в четырeх последних матчах в Суперлиге. При этом команда демонстрирует результативный футбол: 10 голов в последних пяти играх, в том числе товарищеских, при средней пропускаемости в 0.8 мяча. За счeт качественной обороны и нацеленной атаки «Трабзонспор» способен контролировать ход матча, особенно против соперника, который регулярно допускает ошибки в защите.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Не побеждает в шести матчах подряд
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • В 5 последних матчах забила 6 и пропустила 9 голов

«Трабзонспор»

  • Не проигрывает 4 матча в Суперлиге подряд
  • Забивает в каждом из 4 последних матчей турнира
  • В 5 последних играх забил 10 и пропустил 4 мяча
  • Средняя пропускаемость – 0.80 гола за игру

Личные встречи
27% (8)
30% (9)
43% (13)
41
Забитых мячей
55
1.37
В среднем за матч
1.83
6:0
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 1
05.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 23 тур
Трабзонспор
2 : 3
29.01.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 5
01.09.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
08.04.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
0 : 0
10.10.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.02.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 1
18.09.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
1 : 2
04.03.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 4
30.10.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 18 тур
Трабзонспор
6 : 0
19.01.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
18.08.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 2
04.03.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
4 : 2
29.09.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
2 : 5
05.05.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
0 : 3
09.12.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 1
22.01.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
2 : 0
20.08.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
0 : 6
19.05.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
1 : 1
26.12.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Касымпаша
1 : 1
22.02.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Трабзонспор
1 : 1
27.09.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Трабзонспор
0 : 0
21.03.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Касымпаша
3 : 2
28.10.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Касымпаша
2 : 0
04.03.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.10.2012
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Трабзонспор
1 : 0
12.03.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Касымпаша
0 : 7
17.10.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Трабзонспор
2 : 0
19.04.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 13 тур
Касымпаша
3 : 1
22.11.2009
Трабзонспор
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «Трабзонспор» выглядит более сбалансированной командой – надeжная защита, результативная атака и положительный старт в сезоне. «Касымпаша», несмотря на голевую активность, слишком часто ошибается в обороне и не может прервать серию неудач. В такой ситуации гости выглядят фаворитом встречи. При этом есть высокая вероятность голов с обеих сторон, учитывая атакующую активность обеих команд. Однако именно «Трабзонспор» должен увезти 3 очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.5
  • Обе забьют – коэффициент 1.72

2.50
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига
Другие прогнозы
17.08.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес - Шахтер
Победа «Шахтера»
17.08.2025
15:45
1.70
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин - Ростов
Победа «Рубина»
17.08.2025
16:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест - Брентфорд
X2 – «Брентфорд»
17.08.2025
16:00
2.16
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест - Лилль
1Х – «Брест» не проиграет
17.08.2025
16:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К - Челябинск
Обе забьют
17.08.2025
16:00
1.60
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси - Кристал Пэлас
Победа «Челси»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 