Во втором туре турецкой Суперлиги на стадионе Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле «Касымпаша» примет «Трабзонспор». Обе команды стартовали в чемпионате по-разному, и в этой встрече попробуют закрепить или улучшить свои позиции. Хозяева после поражения в первом туре нуждаются в очках, а гости рассчитывают продлить удачную серию.

«Касымпаша»

Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд, включая поражение в первом туре от «Антальяспора» со счeтом 1:2. Несмотря на слабые результаты, «Касымпаша» отличается стабильностью в атаке – в семи последних играх в Суперлиге она неизменно забивает, а в пяти последних встречах на еe счету 6 голов. Однако оборона остаeтся проблемой: в тех же матчах команда пропустила 9 мячей и не смогла сохранить ворота в неприкосновенности уже шесть игр подряд. Таким образом, текущая форма «Касымпаши» указывает на уязвимость в защите при относительно живой атаке.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» начал новый сезон уверенно, обыграв «Коджаелиспор» со счeтом 1:0. В целом клуб находится в положительном отрезке – не проигрывает в четырeх последних матчах в Суперлиге. При этом команда демонстрирует результативный футбол: 10 голов в последних пяти играх, в том числе товарищеских, при средней пропускаемости в 0.8 мяча. За счeт качественной обороны и нацеленной атаки «Трабзонспор» способен контролировать ход матча, особенно против соперника, который регулярно допускает ошибки в защите.

Факты о командах

«Касымпаша»

Не побеждает в шести матчах подряд

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

В 5 последних матчах забила 6 и пропустила 9 голов

«Трабзонспор»

Не проигрывает 4 матча в Суперлиге подряд

Забивает в каждом из 4 последних матчей турнира

В 5 последних играх забил 10 и пропустил 4 мяча

Средняя пропускаемость – 0.80 гола за игру

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «Трабзонспор» выглядит более сбалансированной командой – надeжная защита, результативная атака и положительный старт в сезоне. «Касымпаша», несмотря на голевую активность, слишком часто ошибается в обороне и не может прервать серию неудач. В такой ситуации гости выглядят фаворитом встречи. При этом есть высокая вероятность голов с обеих сторон, учитывая атакующую активность обеих команд. Однако именно «Трабзонспор» должен увезти 3 очка.

Рекомендованные ставки