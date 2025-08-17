Во втором туре турецкой Суперлиги на стадионе Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле «Касымпаша» примет «Трабзонспор». Обе команды стартовали в чемпионате по-разному, и в этой встрече попробуют закрепить или улучшить свои позиции. Хозяева после поражения в первом туре нуждаются в очках, а гости рассчитывают продлить удачную серию.
«Касымпаша»
Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд, включая поражение в первом туре от «Антальяспора» со счeтом 1:2. Несмотря на слабые результаты, «Касымпаша» отличается стабильностью в атаке – в семи последних играх в Суперлиге она неизменно забивает, а в пяти последних встречах на еe счету 6 голов. Однако оборона остаeтся проблемой: в тех же матчах команда пропустила 9 мячей и не смогла сохранить ворота в неприкосновенности уже шесть игр подряд. Таким образом, текущая форма «Касымпаши» указывает на уязвимость в защите при относительно живой атаке.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» начал новый сезон уверенно, обыграв «Коджаелиспор» со счeтом 1:0. В целом клуб находится в положительном отрезке – не проигрывает в четырeх последних матчах в Суперлиге. При этом команда демонстрирует результативный футбол: 10 голов в последних пяти играх, в том числе товарищеских, при средней пропускаемости в 0.8 мяча. За счeт качественной обороны и нацеленной атаки «Трабзонспор» способен контролировать ход матча, особенно против соперника, который регулярно допускает ошибки в защите.
Факты о командах
«Касымпаша»
- Не побеждает в шести матчах подряд
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
- В 5 последних матчах забила 6 и пропустила 9 голов
«Трабзонспор»
- Не проигрывает 4 матча в Суперлиге подряд
- Забивает в каждом из 4 последних матчей турнира
- В 5 последних играх забил 10 и пропустил 4 мяча
- Средняя пропускаемость – 0.80 гола за игру
Прогноз на матч
Исходя из текущей формы, «Трабзонспор» выглядит более сбалансированной командой – надeжная защита, результативная атака и положительный старт в сезоне. «Касымпаша», несмотря на голевую активность, слишком часто ошибается в обороне и не может прервать серию неудач. В такой ситуации гости выглядят фаворитом встречи. При этом есть высокая вероятность голов с обеих сторон, учитывая атакующую активность обеих команд. Однако именно «Трабзонспор» должен увезти 3 очка.
Рекомендованные ставки
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.5
- Обе забьют – коэффициент 1.72