В 20-м туре чемпионата Бразилии «Интернасьонал» принимает «Фламенго» на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева борются за место в зоне Южноамериканского кубка, а гости уверенно возглавляют таблицу и демонстрируют одну из самых стабильных форм в лиге. Оба клуба недавно провели очную встречу в Кубке Либертадорес, где «Фламенго» победил со счeтом 1:0. Это создаeт дополнительную интригу и задаeт эмоциональный тон грядущему противостоянию.

«Интернасьонал»

Команда находится в середине таблицы с 24 очками после 18 туров и занимает 11-е место. В последних турах «Интернасьонал» показывает признаки стабильности: победа над «Ред Булл Брагантино» (3:1), ничья с «Флуминенсе» и несколько результативных матчей. При этом оборона остаeтся уязвимой – команда пропускает уже 7 матчей подряд. Нападающий Алан Патрик сохраняет статус главной ударной силы, забив 14 голов в 33 играх, а атака отличается регулярностью – голы в 6 последних матчах чемпионата. Тем не менее, частые пропущенные мячи мешают стабильно набирать очки. При поддержке домашней публики «Интернасьонал» способен навязать борьбу даже лидерам.

«Фламенго»

Команда лидирует в чемпионате с 40 очками и показывает яркий атакующий футбол. «Фламенго» не проигрывает в 5 последних матчах, а по разнице мячей (33 забито при 8 поражениях) является лучшей командой Серии A. Особенно впечатляет стабильность команды в завершении атак – голы были во всех 5 последних играх. За реализацию в финальной трети отвечает Джорджиан де Арраскаэта, у которого 12 мячей в 27 матчах. Помимо результативности, «Фламенго» заметно улучшил игру в защите – всего 3 пропущенных за 5 матчей, что позволяет комфортно контролировать ход игр даже в выездных встречах.

Факты о командах

«Интернасьонал»

Забивает в 6 последних матчах Серии A

Пропускает в 7 последних матчах

В последних 5 матчах – 6 забитых и 7 пропущенных мячей

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр чемпионата

«Фламенго»

Не проигрывает в 5 последних матчах Серии A

Лучшая разница мячей в турнире (+25)

Самая результативная команда лиги (33 гола в 18 матчах)

Пропускает в среднем всего 0.6 гола за игру

Прогноз на матч

Встреча обещает быть напряжeнной: «Интернасьонал» стабильно забивает дома, но не может наладить оборону. «Фламенго» же силeн на обеих сторонах поля и в отличие от соперника почти не допускает ошибок в защите. В такой ситуации ожидается равная борьба, где минимальное преимущество будет на стороне гостей. При этом хозяева, вдохновлeнные недавней победой над «Брагантино», будут стремиться зацепиться хотя бы за ничью. Матч вполне может получиться результативным, но за счeт более сбалансированной игры «Фламенго» остаeтся фаворитом пары.

Рекомендованные ставки