Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Интернасьонал» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 2.00

16 августа 2025 9:16
Интернасьонал - Фламенго
18 авг. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Фламенго» с форой (0)
Сделать ставку

В 20-м туре чемпионата Бразилии «Интернасьонал» принимает «Фламенго» на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева борются за место в зоне Южноамериканского кубка, а гости уверенно возглавляют таблицу и демонстрируют одну из самых стабильных форм в лиге. Оба клуба недавно провели очную встречу в Кубке Либертадорес, где «Фламенго» победил со счeтом 1:0. Это создаeт дополнительную интригу и задаeт эмоциональный тон грядущему противостоянию.

«Интернасьонал»

Команда находится в середине таблицы с 24 очками после 18 туров и занимает 11-е место. В последних турах «Интернасьонал» показывает признаки стабильности: победа над «Ред Булл Брагантино» (3:1), ничья с «Флуминенсе» и несколько результативных матчей. При этом оборона остаeтся уязвимой – команда пропускает уже 7 матчей подряд. Нападающий Алан Патрик сохраняет статус главной ударной силы, забив 14 голов в 33 играх, а атака отличается регулярностью – голы в 6 последних матчах чемпионата. Тем не менее, частые пропущенные мячи мешают стабильно набирать очки. При поддержке домашней публики «Интернасьонал» способен навязать борьбу даже лидерам.

«Фламенго»

Команда лидирует в чемпионате с 40 очками и показывает яркий атакующий футбол. «Фламенго» не проигрывает в 5 последних матчах, а по разнице мячей (33 забито при 8 поражениях) является лучшей командой Серии A. Особенно впечатляет стабильность команды в завершении атак – голы были во всех 5 последних играх. За реализацию в финальной трети отвечает Джорджиан де Арраскаэта, у которого 12 мячей в 27 матчах. Помимо результативности, «Фламенго» заметно улучшил игру в защите – всего 3 пропущенных за 5 матчей, что позволяет комфортно контролировать ход игр даже в выездных встречах.

Факты о командах

«Интернасьонал»

  • Забивает в 6 последних матчах Серии A
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В последних 5 матчах – 6 забитых и 7 пропущенных мячей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр чемпионата

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Серии A
  • Лучшая разница мячей в турнире (+25)
  • Самая результативная команда лиги (33 гола в 18 матчах)
  • Пропускает в среднем всего 0.6 гола за игру

Личные встречи
38% (9)
21% (5)
42% (10)
32
Забитых мячей
29
1.33
В среднем за матч
1.21
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Фламенго
1 : 0
14.08.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
1 : 1
30.03.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фламенго
3 : 2
01.12.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.10.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 21 тур
Фламенго
0 : 0
27.08.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
2 : 1
23.04.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
0 : 0
06.10.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
3 : 1
12.06.2022
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 2
21.11.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
0 : 4
09.08.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
2 : 1
21.02.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 18 тур
Интернасьонал
2 : 2
26.10.2020
Фламенго
Бразилия. Серия А, 21 тур
Фламенго
3 : 1
26.09.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.05.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
2 : 1
06.09.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
2 : 0
06.05.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
2 : 1
16.10.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
1 : 0
30.06.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
0 : 1
18.10.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
09.07.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
2 : 0
23.10.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
4 : 0
20.07.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
11.10.2013
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
1 : 0
21.07.2013
Фламенго
Показать все

Прогноз на матч

Встреча обещает быть напряжeнной: «Интернасьонал» стабильно забивает дома, но не может наладить оборону. «Фламенго» же силeн на обеих сторонах поля и в отличие от соперника почти не допускает ошибок в защите. В такой ситуации ожидается равная борьба, где минимальное преимущество будет на стороне гостей. При этом хозяева, вдохновлeнные недавней победой над «Брагантино», будут стремиться зацепиться хотя бы за ничью. Матч вполне может получиться результативным, но за счeт более сбалансированной игры «Фламенго» остаeтся фаворитом пары.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» с форой (0) – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

2.00
Победа «Фламенго» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Фламенго Интернасьонал
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 