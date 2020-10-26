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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Фламенго
Интернасьонал - Фламенго: обзор матча 26 октября 2020
Интернасьонал
26.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
7'
A. Hernández
25'
Т. Гальярдо
11'
Педро
90+4'
Э. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Фламенго
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Э. Рибейро
Пас отдал
Жерсон
Замена
Мойзес
️️️️
Р. Линдосо
84'
83'
Желтая карточка
В. Арао
Замена
Д. Мусто
️️️️
U.
83'
Замена
В. Потткер
️️️️
Т. Гальярдо
79'
Желтая карточка
Р. Дурадо
78'
Желтая карточка
Р. Моледо
75'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
72'
72'
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
М. Ломба
71'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
A. Hernández
69'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
М. Гильерме
69'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Энрике
43'
Желтая карточка
Витиньо
ГОЛ! 2:1!
Т. Гальярдо
25'
16'
Желтая карточка
Т. Майя
11'
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
Р. Линдосо
8'
ГОЛ! 1:0!
A. Hernández
Пас отдал
Патрик
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
6
Uendel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Lincoln
ЦФ
2-2-2-1-3
14
Ломба
4
Моледо
5
Хейтор
23
Зе Габриэл
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
95
Гильерме
99
91
Гальярдо
6
4-1-3-1-1
1
Соуза
22
Исла
13
Энрике
4
Натан
16
Луис
15
Арао
10
Рибейро
8
Жерсон
29
Майя
11
Витиньо
9
Педро
23
Линдосо
27
Мойзес
27
Мойзес
23
Линдосо
91
Гальярдо
90
Потткер
90
Потткер
91
Гальярдо
99
10
10
99
6
18
Мусто
18
Мусто
6
95
Гильерме
13
Дурадо
13
Дурадо
95
Гильерме
Остались в запасе
Интернасьонал
Фламенго
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
7
Пеглоу
ЛВ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
23
Сезар
ВР
9
Lincoln
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
7
Пеглоу
ЛВ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
9
Lincoln
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Интернасьонал - Фламенго
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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