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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Интернасьонал
Фламенго - Интернасьонал: обзор матча 21 февраля 2021
Фламенго
21.02.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
29'
Д. Де Арраскаэта
63'
Г. Барбоза
12'
Эденилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Интернасьонал
Желтая карточка
Натан
90'
83'
Замена
Маурисио
️️️️
Патрик
82'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
82'
Замена
Пеглоу
️️️️
Ю. Алберто
Желтая карточка
Ж. Гомес
75'
68'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
К. Видаль
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Г. Барбоза
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
63'
Замена
Натан
️️️️
Р. Кайо
59'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
58'
Замена
Педро
️️️️
М. Исла
54'
54'
Замена
Хейтор
️️️️
Б. Пракседес
Желтая карточка
Диего
51'
49'
Красная карточка
Родиней
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Б. Энрике
29'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эденилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4-3-2-1
1
Соуза
16
Луис
30
Кайо
13
Энрике
22
Исла
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
10
Рибейро
27
Энрике
10
Диего
9
Барбоза
3-2-2-2-1
14
Ломба
23
Родиней
14
Рибейро
27
Мойзес
23
Зе Габриэл
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
11
Видаль
25
Пракседес
9
Алберто
30
Кайо
4
Натан
4
Натан
30
Кайо
22
Исла
9
Педро
9
Педро
22
Исла
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
9
Барбоза
2
Лукас
2
Лукас
9
Барбоза
9
Алберто
7
Пеглоу
7
Пеглоу
9
Алберто
11
Видаль
91
Гальярдо
91
Гальярдо
11
Видаль
8
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Патрик
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
25
Пракседес
5
Хейтор
5
Хейтор
25
Пракседес
Остались в запасе
Фламенго
Интернасьонал
9
Родриго Муньис
ЦФ
15
Виллиан Арао
ОП
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Сезар
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
9
Leandro Fernández
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
23
Родриго Линдосо
ОП
6
Uendel
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
9
Родриго Муньис
ЦФ
15
Виллиан Арао
ОП
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Сезар
ВР
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
23
Родриго Линдосо
ОП
6
Uendel
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Фламенго - Интернасьонал
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
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