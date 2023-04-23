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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Фламенго
Интернасьонал - Фламенго: обзор матча 23 апреля 2023
Интернасьонал
23.04.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
67'
Маурисио
90+8'
Маурисио
63'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Фламенго
Желтая карточка
Маурисио
90'
+9
ГОЛ! 2:1!
Маурисио
90'
+8
89'
Замена
Р. Кайо
️️️️
Л. Перейра
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Г. Кампаньяро
78'
77'
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Рибейро
70'
Замена
Мариньо
️️️️
Педро
70'
Замена
Эвертон
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Вандерсон
67'
Замена
К. де Пена
️️️️
Д. Кардозо
66'
Замена
Маурисио
️️️️
П. Энрике
66'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Алемао
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
44'
Желтая карточка
Витао
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
43
Уэсли
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Интернасьонал
12
Джон
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
39
José Welinton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
26
Матеус Франка
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
4-2-1-3
13
Кейллер
6
Рене
3
Гомес
44
Витао
25
Меркадо
15
Кампаньяро
5
Кардозо
10
Патрик
9
Алемао
7
Энрике
94
Вандерсон
4-4-2
23
Сантос
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
8
Жерсон
29
Майя
10
Рибейро
23
Видаль
9
Педро
9
Барбоза
15
Кампаньяро
44
Баральяс
44
Баральяс
15
Кампаньяро
7
Энрике
18
Маурисио
18
Маурисио
7
Энрике
5
Кардозо
14
де Пена
14
де Пена
5
Кардозо
9
Алемао
4
Адриано
4
Адриано
9
Алемао
4
Перейра
30
Кайо
30
Кайо
4
Перейра
10
Рибейро
26
Франка
26
Франка
10
Рибейро
9
Педро
7
Мариньо
7
Мариньо
9
Педро
23
Видаль
7
Эвертон
7
Эвертон
23
Видаль
Остались в запасе
Интернасьонал
Фламенго
12
Джон
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
23
Матеус Кунья
ВР
39
José Welinton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
30
Виктор Уго
АП
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
12
Джон
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
99
Лукка
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
39
José Welinton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
30
Виктор Уго
АП
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Интернасьонал - Фламенго
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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