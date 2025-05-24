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Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Брайтон»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:39
Тоттенхэм - Брайтон
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Брайтона»
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25 мая на стадионе Tottenham Hotspur Stadium пройдeт ключевой матч в борьбе за выживание для «Тоттенхэма», который принимает уверенно идущий «Брайтон». Хозяева балансируют над зоной вылета, а гости могут завершить сезон в еврокубковой зоне. Обе команды активно играют в атаке и регулярно пропускают, так что матч обещает быть насыщенным.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» проводят провальный сезон – 17-е место с 38 очками и 6 матчей без побед в АПЛ. Команда забила лишь 4 мяча в 5 последних турах и допускает ошибки в обороне, пропуская в 12 матчах подряд. В среднем – 0.8 гола забито и 1.0 пропущено за матч. Бреннан Джонсон остаeтся лучшим бомбардиром (18 голов), но его эффективность снижается вместе с формой всей команды. Победа над «МЮ» в Лиге Европы стала исключением, а не признаком стабильности.

«Брайтон»

«Чайки» находятся на 8-й позиции и не проигрывают 4 тура подряд. В последних пяти матчах – 11 забитых голов, включая победу над «Ливерпулем» 3:2. В атаке активно действует Каору Митома (11 голов), но у команды проблемы с обороной: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Брайтон демонстрирует зрелищный и напористый футбол, стабильно забивая – 7 игр подряд с голами.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд в Премьер-лиге
  • Пропускает в 12 турах подряд
  • В среднем 0.8 гола забито, 1.0 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Бреннан Джонсон – 18 голов в сезоне

«Брайтон»

  • Не проигрывает 4 тура
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 2.2 гола забито, 1.8 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Каору Митома – 11 голов в 40 матчах

Личные встречи
65% (11)
6% (1)
29% (5)
26
Забитых мячей
19
1.53
В среднем за матч
1.12
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брайтон
3 : 2
06.10.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2 : 1
10.02.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брайтон
4 : 2
28.12.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
2 : 1
08.04.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
0 : 1
08.10.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
0 : 1
16.04.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон
0 : 2
16.03.2022
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Тоттенхэм
3 : 1
05.02.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон
1 : 0
31.01.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 1
01.11.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
2 : 1
26.12.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
3 : 0
05.10.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 0
23.04.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон
1 : 2
22.09.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брайтон
1 : 1
17.04.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
2 : 0
13.12.2017
Брайтон
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
2 : 0
29.10.2014
Брайтон
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Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»

«Брайтон» в отличной форме, особенно в атаке, и имеет игровое преимущество. «Тоттенхэм» отчаянно нуждается в очках, что вынудит их раскрываться. Оборона обеих команд уязвима, а мотивация хозяев может сыграть злую шутку – при активной игре они наверняка откроют зону для быстрых контратак гостей. Ожидается динамичный матч с голами. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Брайтона».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Брайтона» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Брайтона»
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Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Брайтон Тоттенхэм
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