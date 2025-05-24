25 мая на стадионе Tottenham Hotspur Stadium пройдeт ключевой матч в борьбе за выживание для «Тоттенхэма», который принимает уверенно идущий «Брайтон». Хозяева балансируют над зоной вылета, а гости могут завершить сезон в еврокубковой зоне. Обе команды активно играют в атаке и регулярно пропускают, так что матч обещает быть насыщенным.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» проводят провальный сезон – 17-е место с 38 очками и 6 матчей без побед в АПЛ. Команда забила лишь 4 мяча в 5 последних турах и допускает ошибки в обороне, пропуская в 12 матчах подряд. В среднем – 0.8 гола забито и 1.0 пропущено за матч. Бреннан Джонсон остаeтся лучшим бомбардиром (18 голов), но его эффективность снижается вместе с формой всей команды. Победа над «МЮ» в Лиге Европы стала исключением, а не признаком стабильности.

«Брайтон»

«Чайки» находятся на 8-й позиции и не проигрывают 4 тура подряд. В последних пяти матчах – 11 забитых голов, включая победу над «Ливерпулем» 3:2. В атаке активно действует Каору Митома (11 голов), но у команды проблемы с обороной: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Брайтон демонстрирует зрелищный и напористый футбол, стабильно забивая – 7 игр подряд с голами.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

Не выигрывает 6 матчей подряд в Премьер-лиге

Пропускает в 12 турах подряд

В среднем 0.8 гола забито, 1.0 – пропущено за игру (последние 5 матчей)

Бреннан Джонсон – 18 голов в сезоне

«Брайтон»

Не проигрывает 4 тура

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 2.2 гола забито, 1.8 – пропущено за игру (последние 5 матчей)

Каору Митома – 11 голов в 40 матчах

Личные встречи 65% (11) 6% (1) 29% (5) 26 Забитых мячей 19 1.53 В среднем за матч 1.12 3:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 7 тур Брайтон 3 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 24 тур Тоттенхэм 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 19 тур Брайтон 4 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 30 тур Тоттенхэм 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 10 тур Брайтон 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 33 тур Тоттенхэм 0 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 16 тур Брайтон 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/16 финала Тоттенхэм 3 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 21 тур Брайтон 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Тоттенхэм 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 19 тур Тоттенхэм 2 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 8 тур Брайтон 3 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 33 тур Тоттенхэм 1 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 6 тур Брайтон 1 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 35 тур Брайтон 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 17 тур Тоттенхэм 2 : 0 Брайтон Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Тоттенхэм 2 : 0 Брайтон

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»

«Брайтон» в отличной форме, особенно в атаке, и имеет игровое преимущество. «Тоттенхэм» отчаянно нуждается в очках, что вынудит их раскрываться. Оборона обеих команд уязвима, а мотивация хозяев может сыграть злую шутку – при активной игре они наверняка откроют зону для быстрых контратак гостей. Ожидается динамичный матч с голами. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Брайтона».

Рекомендованные ставки: