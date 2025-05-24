25 мая на стадионе Tottenham Hotspur Stadium пройдeт ключевой матч в борьбе за выживание для «Тоттенхэма», который принимает уверенно идущий «Брайтон». Хозяева балансируют над зоной вылета, а гости могут завершить сезон в еврокубковой зоне. Обе команды активно играют в атаке и регулярно пропускают, так что матч обещает быть насыщенным.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» проводят провальный сезон – 17-е место с 38 очками и 6 матчей без побед в АПЛ. Команда забила лишь 4 мяча в 5 последних турах и допускает ошибки в обороне, пропуская в 12 матчах подряд. В среднем – 0.8 гола забито и 1.0 пропущено за матч. Бреннан Джонсон остаeтся лучшим бомбардиром (18 голов), но его эффективность снижается вместе с формой всей команды. Победа над «МЮ» в Лиге Европы стала исключением, а не признаком стабильности.
«Брайтон»
«Чайки» находятся на 8-й позиции и не проигрывают 4 тура подряд. В последних пяти матчах – 11 забитых голов, включая победу над «Ливерпулем» 3:2. В атаке активно действует Каору Митома (11 голов), но у команды проблемы с обороной: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Брайтон демонстрирует зрелищный и напористый футбол, стабильно забивая – 7 игр подряд с голами.
Факты о командах:
«Тоттенхэм»
- Не выигрывает 6 матчей подряд в Премьер-лиге
- Пропускает в 12 турах подряд
- В среднем 0.8 гола забито, 1.0 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Бреннан Джонсон – 18 голов в сезоне
«Брайтон»
- Не проигрывает 4 тура
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем 2.2 гола забито, 1.8 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Каору Митома – 11 голов в 40 матчах
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»
«Брайтон» в отличной форме, особенно в атаке, и имеет игровое преимущество. «Тоттенхэм» отчаянно нуждается в очках, что вынудит их раскрываться. Оборона обеих команд уязвима, а мотивация хозяев может сыграть злую шутку – при активной игре они наверняка откроют зону для быстрых контратак гостей. Ожидается динамичный матч с голами. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Брайтона».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Брайтона» – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1.5 – коэффициент 2.05