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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 28 декабря 2023
Брайтон
28.12.2023, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
11'
Д. Хиншелвуд
23'
Ж. Педро (П)
63'
П. Эступиньян
75'
Ж. Педро (П)
81'
А. Велис
85'
Б. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ж. Педро
90'
+3
85'
ГОЛ! 4:2!
Б. Дэвис
Пас отдал
П. Порро
Желтая карточка
Л. Данк
82'
81'
ГОЛ! 4:1!
А. Велис
Пас отдал
Х. Сон
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ж. Педро
75'
Желтая карточка
Я. Модер
70'
70'
Замена
А. Велис
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
69'
Замена
Я. Модер
️️️️
Д. Милнер
69'
65'
Замена
Б. Хиль
️️️️
П. Сарр
65'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Ришарлисон
ГОЛ! 3:0!
П. Эступиньян
Пас отдал
Д. Милнер
63'
Замена
К. Балеба
️️️️
Ф. Буонанотте
59'
57'
Желтая карточка
Ришарлисон
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Игор
46'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
43'
23'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Педро
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хиншелвуд
Пас отдал
Ж. Педро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Паскаль Гросс
ЛАЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ПАЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
14
Лука Баррингтон
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Стил
6
ван Хеке
44
Игор
5
Данк
13
Гросс
8
Хиншелвуд
20
Милнер
6
Гилмор
10
Буонанотте
18
Уэлбек
9
Педро
4-2-3-1
25
Викарио
22
Эмерсон
23
Порро
13
Удогие
4
Дэвис
29
Сарр
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
47
Ришарлисон
44
Игор
2
Эступиньян
2
Эступиньян
44
Игор
20
Милнер
7
Модер
7
Модер
20
Милнер
10
Буонанотте
20
Балеба
20
Балеба
10
Буонанотте
9
Педро
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Педро
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
47
Ришарлисон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
47
Ришарлисон
29
Сарр
17
Хиль
17
Хиль
29
Сарр
22
Джонсон
9
Велис
9
Велис
22
Джонсон
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
1
Барт Вербрюгген
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
14
Лука Баррингтон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
14
Лука Баррингтон
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
3
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
6
Офсайды
2
5
Количество передач
453
515
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.7
2.43
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Фалмер
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