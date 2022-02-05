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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 05 февраля 2022
Тоттенхэм
05.02.2022, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Брайтон
13'
Г. Кейн
24'
С. Мач (АГ)
66'
Г. Кейн
63'
И. Биссума
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
Замена
М. Доэрти
️️️️
Эмерсон
87'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
86'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Г. Уинкс
77'
Замена
Д. Родон
️️️️
К. Ромеро
77'
70'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Лэмпти
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
69'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Моура
68'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
66'
63'
ГОЛ! 2:1!
И. Биссума
61'
Замена
М. Кайседо
️️️️
С. Мач
57'
Желтая карточка
Й. Велтман
46'
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Лаллана
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Мач
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
6
Санчес
3
Регилон
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
4
Уинкс
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
4-3-2-1
97
Санчес
48
Лэмпти
4
Уэбстер
5
Данк
17
Кукурелья
28
Биссума
13
Гросс
7
Модер
7
Мач
10
Лаллана
11
Мопе
21
Ромеро
6
Родон
6
Родон
21
Ромеро
22
Эмерсон
2
Доэрти
2
Доэрти
22
Эмерсон
4
Уинкс
30
Бентанкур
30
Бентанкур
4
Уинкс
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
7
Моура
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Моура
7
Мач
25
Кайседо
25
Кайседо
7
Мач
10
Лаллана
34
Велтман
34
Велтман
10
Лаллана
48
Лэмпти
18
Уэлбек
18
Уэлбек
48
Лэмпти
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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