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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 06 октября 2024
Брайтон
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
48'
Я. Минте
58'
Ж. Рюттер
66'
Д. Уэлбек
23'
Б. Джонсон
37'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
Замена
Б. Груда
️️️️
Я. Минте
87'
85'
Замена
М. Мур
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Б. Вербрюгген
80'
79'
Замена
П. Сарр
️️️️
Т. Вернер
79'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
74'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ж. Рюттер
73'
69'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
67'
Желтая карточка
И. Удогие
ГОЛ! 3:2!
Д. Уэлбек
66'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Рюттер
Пас отдал
К. Митома
58'
ГОЛ! 1:2!
Я. Минте
48'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Ф. Кадиоглу
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
Игор
34'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Игор
️️️️
А. Уэбстер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Вернер
19
Соланке
24
Кадиоглу
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Кадиоглу
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
10
Рюттер
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Рюттер
11
Минте
10
Груда
10
Груда
11
Минте
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
11
Вернер
29
Сарр
29
Сарр
11
Вернер
10
Мэддисон
47
Мур
47
Мур
10
Мэддисон
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
351
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.39
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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