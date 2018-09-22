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Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 22 сентября 2018
Брайтон
22.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
90+3'
А. Кноккарт
42'
Г. Кейн (П)
76'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:2!
А. Кноккарт
90'
+3
76'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ламела
Пас отдал
Д. Роуз
Желтая карточка
И. Биссума
74'
Желтая карточка
Б. Каял
62'
49'
Желтая карточка
К. Триппьер
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Тоттенхэм
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-3-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
33
Монтойя
28
Биссума
16
Стивенс
24
Проппер
93
Кноккарт
7
Мач
39
Мюррэй
3-2-1-3-1
13
Газзанига
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
2
Триппьер
3
Роуз
8
Дембеле
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Брайтон
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