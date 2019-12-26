Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 26 декабря 2019
Тоттенхэм
26.12.2019, четверг, 15:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
53'
Г. Кейн
72'
Д. Алли
37'
А. Уэбстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
Желтая карточка
М. Сиссоко
84'
83'
Замена
И. Биссума
️️️️
Э. Скелотто
76'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Бернардо
Замена
Э. Дайер
️️️️
Л. Моура
76'
Желтая карточка
Л. Моура
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Алли
Пас отдал
С. Орье
72'
68'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Коннолли
Замена
К. Эриксен
️️️️
Г. Уинкс
68'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Сессеньон
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
53'
42'
Желтая карточка
П. Гросс
Желтая карточка
Д. Санчес
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Уэбстер
Пас отдал
П. Гросс
Желтая карточка
Г. Уинкс
36'
30'
Желтая карточка
Д. Берн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
14
Вертонген
6
Санчес
23
Алдервейрелд
30
Сессеньон
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
4-5-1
13
Райан
4
Уэбстер
25
Даффи
33
Берн
13
Бернардо
16
Стивенс
13
Муй
18
Скелотто
7
Альсате
13
Гросс
10
Коннолли
30
Сессеньон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
30
Сессеньон
7
Моура
15
Дайер
15
Дайер
7
Моура
4
Уинкс
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Уинкс
18
Скелотто
28
Биссума
28
Биссума
18
Скелотто
13
Бернардо
19
Троссард
19
Троссард
13
Бернардо
10
Коннолли
11
Мопе
11
Мопе
10
Коннолли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Брайтон
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+