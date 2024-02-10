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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 10 февраля 2024
Тоттенхэм
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
61'
П. Сарр
90+6'
Б. Джонсон
17'
П. Гросс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Х. Сон
90'
+6
90'
+1
Замена
К. Балеба
️️️️
Т. Лэмпти
90'
+1
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Б. Гилмор
88'
Желтая карточка
Л. Данк
83'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Ф. Буонанотте
83'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Б. Дэвис
️️️️
П. Сарр
80'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Удогие
80'
79'
Желтая карточка
П. Эступиньян
65'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Кулушевски
63'
Замена
Х. Сон
️️️️
Р. Бентанкур
62'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Вернер
62'
Желтая карточка
П. Сарр
61'
ГОЛ! 1:1!
П. Сарр
61'
57'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
Д. Мэддисон
35'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-2-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
30
Бентанкур
10
Мэддисон
21
Кулушевски
11
Вернер
47
Ришарлисон
4-2-3-1
23
Стил
48
Лэмпти
6
ван Хеке
5
Данк
2
Эступиньян
13
Гросс
6
Гилмор
10
Лаллана
10
Буонанотте
22
Митома
18
Уэлбек
29
Сарр
4
Дэвис
4
Дэвис
29
Сарр
13
Удогие
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
13
Удогие
21
Кулушевски
28
Биссума
28
Биссума
21
Кулушевски
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
30
Бентанкур
7
Сон
7
Сон
30
Бентанкур
10
Буонанотте
34
Велтман
34
Велтман
10
Буонанотте
48
Лэмпти
20
Балеба
20
Балеба
48
Лэмпти
6
Гилмор
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
6
Гилмор
10
Лаллана
31
Фати
31
Фати
10
Лаллана
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
2
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
14
13
Офсайды
4
6
Количество передач
525
471
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.21
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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