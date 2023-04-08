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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 08 апреля 2023
Тоттенхэм
08.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
10'
Х. Сон
79'
Г. Кейн
34'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
Замена
Д. Танганга
️️️️
И. Перишич
90'
+2
Желтая карточка
К. Ромеро
90'
+1
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Скипп
88'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
87'
85'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Й. Велтман
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
79'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Кулушевски
78'
69'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Л. Колуилл
Желтая карточка
И. Перишич
67'
66'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
64'
Желтая карточка
П. Гросс
34'
ГОЛ! 1:1!
Л. Данк
Пас отдал
С. Мач
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
И. Перишич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
23
Порро
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Сон
5
Перишич
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-2-2-1
23
Стил
6
Колуилл
34
Велтман
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
7
Мач
22
Митома
18
Уэлбек
5
Перишич
5
Танганга
5
Танганга
5
Перишич
34
Скипп
29
Сарр
29
Сарр
34
Скипп
21
Кулушевски
7
Данжума
7
Данжума
21
Кулушевски
6
Колуилл
4
Уэбстер
4
Уэбстер
6
Колуилл
34
Велтман
10
Энкисо
10
Энкисо
34
Велтман
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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